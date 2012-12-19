دستگیری 215 نفر قاچاقچی موادمخدر و معتاد خطرناک/ پایان هولناک یک خیانت

به گزارش خبرگزاری مهر، جانشین فرماندهی انتظامی استان بوشهر از انهدام دو باند تهیه و توزیع موادمخدر در سطح استان و کشف 278 کیلوگرم انواع موادمخدر خبر داد و اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای اجرای طرح سه روزه ارتقای امنیت اجتماعی موفق به انهدام دو باند فعال تهیه و توزیع موادمخدر و کشف 278 کیلوگرم انواع مواد مخدر در سطح استان بوشهر شد.

سرهنگ نعمت‌الله منصوری افزود: پلیس در این راستا در عملیات های مختلف شبانه روزی، تعداد 215 نفر قاچاقچی موادمخدر و معتاد خطرناک را شناسایی و تحویل مراجع قضایی داده است. مأموران طی اجرای این طرح سه روزه، 112 نفر سارق موتورسیکلت را نیز شناسایی و به پایگاه انتظامی انتقال داده اند.

این مقام انتظامی اجرای چنین طرح هایی را در حفظ آرامش و امنیت در سطح جامعه بسیار مهم و لازم برشمرد و گفت: پلیس در این راستا هفت قبضه اسلحه کشف و ضبط کرد.

کشف محموله قاچاق یک میلیارد ریالی در دیلم



فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از کشف محموله بزرگ قاچاق کالا به ارزش یک میلیارد و200 ریال در دیلم خبر داد و افزود: در راستای طرح برخورد با قاچاق کالا، مأموران پلیس مبارزه با قاچاق ایستگاه شهید موسوی این فرماندهی با کنترل عبور و مرور خودروها، یک دستگاه کامیون را متوقف و در بازرسی از آن 16هزار و 360عددانواع آب‌میوه به ارزش بیش از یک میلیارد ریال را کشف و متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ ابراهیم عرب‌زاده اضافه کرد: راننده خودرو که قصد انتقال کالای مذکور با ارائه مدارک غیر واقعی به استان‌های همجوار را داشت خود را در دام مامورین وظیفه شناس ایستگاه شهید موسوی گرفتار دید.

وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های این فرماندهی مبارزه با قاچاقچیان کالاهای غیر مجاز است، گفت: پلیس با شماره تلفن 110 آماده دریافت اخبار و اطلاعات مردمی و همکاری مردم در زمینه برخورد قاطع با بر هم زنندگان امنیت جامعه است.

پایان هولناک یک خیانت



رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر گفت: به دنبال اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110، مبنی بر وقوع یک فقره خودکشی در شهرک صنعتی بوشهر، با توجه به حساسیت موضوع تیم های ویژه ای از پلیس آگاهی و کلانتری به محل وقوع حادثه اعزام شدند که با حضور ماموران انتظامی در محل حادثه و بررسی صحنه قتل مشاهده شد، زن جوانی حلق آویز شده است.

سرهنگ بارونی بیان داشت: با توجه به اظهارات اهالی شهرک و شواهد موجود، باعث شد تا ظن ماموران نسبت به اینکه متوفی توسط برادرشان به قتل رسیده وبعد صحنه‌سازی کرده باشند متصور بوده و موضوع به‌صورت جدی توسط مامورین اداره مبارزه با جرائم جنایی و تشخیص هویت این پلیس تحت پیگیری و بررسی قرار گرفت. با دلایل و مدارک بدست آمده، بلافاصله هویت برادران متوفی مشخص و محل مخفی‌گاه وی شناسایی و با همکاری پرسنل کلانتری مربوطه و در یک عملیات غافلگیرانه هر دو دستگیر شدند.

این مقام مسئول تصریح کرد: برادران مقتوله ابتدا منکر موضوع بودند ولی در ادامه با ارائه دلائل و شواهد موجود و شگرد خاص پلیسی هر دو نفر لب به اعتراف گشوده و بیان داشتند پس از اینکه شوهرخواهرمان به ما اطلاع داد که فردی ناشناس با خواهرمان ارتباط دارد به اتفاق دامادمان با خودروی پژو پارس متعلق به مصطفی در محل حاضر شدیم مصطفی و موسی داخل منزل رفته و پسر بچه14ماهه اش را به حسین که داخل ماشین بوده داده و بعد مجددا داخل منزل شده و مصطفی با دست اقدام به خفه کردن خواهرش کرد و سپس با چادر، متوفی را آویزان و برای حفظ آبرو این چنین صحنه سازی که موضوع خودکشی بوده تا شاید ظن ماموران را به ما کمتر و تحقیقات به سمت و سوی دیگر برده شود.

شناسایی و انهدام باند سارقان در بوشهر



فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر از شناسایی و انهدام یک باند سارق و دستگیری پنج نفر در این راستا خبر داد و اظهار داشت: چهار خانم با مراجعه به پلیس اظهار داشتند که شب گذشته از شهرستان بوشهر به سمت یکی از شهرستان‌های استان بوسیله یک دستگاه خودرو پارس برانندگی فردی ناشناس در حرکت بودیم که در بین راه خودرو متوقف و به همراه چهار نفر دیگر تمامی طلاها، پول نقد و گوشی های تلفن همراهمان را به سرقت بردند.

سرهنگ فرج شجاعی افزود: تیم عملیاتی لازم تشکیل و ضمن هماهنگی با مقام قضایی مأموران دو نفر از سارقان را در شهرستان بوشهر شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه هر دو سارق را به نام های "ب" و "الف" دستگیر کردند و پلیس دو نفر سارق دیگر را در شهرستان کازرون "استان فارس" شناسایی و با هماهنگی‌های لازم هر دو نفر را طی یک عملیات دیگر دستگیر کرد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی‌های انجام شده از سارقان تعدادی زنجیر و پلاک طلا از آنان کشف و ضبط شد. پلیس استان بوشهر سعی دارد با استفاده از تدابیر فرمانده انتظامی استان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برقراری حفظ و آرامش در سطح استان با جدیت گام بردارد.

دستگیری سارق موتور سیکلت در پارس جنوبی



با تلاش ماموران انتظامی ویژه پارس جنوبی استان بوشهر یک سارق حرفه ای موتورسیکلت در این منطقه شناسایی و دستگیر شد. ماموران انتظامی پارس جنوبی در پی وقوع سرقت موتورسیکلت در یکی از روستاههای بخش "عسلویه " ضمن تشکیل اکیپ ویژه عملیاتی با هماهنگی مقام قضایی وارد عمل شدند.

ماموران پس از انجام بررسی های لازم و تحقیقات شبانه روزی به یک نفر مظنون که ضمن هماهنگی با مقام قضایی متهم را طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پایگاه انتظامی انتقال دادند.

متهم در بازجویی های انجام شده توسط پلیس از دو فقره سرقت موتور سیکلت در سطح بخش عسلویه پرده اعتراف کرد. متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

اعزام مشمولان فوق دیپلم و بالاتر استان بوشهر



معاونت وظیفه عمومی فرماندهی استان بوشهر تاریخ و زمان دقیق اعزام مشمولان فوق دیپلم و بالاتر موعد اعزام دی ماه را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، معاونت وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان بوشهر تاریخ اعزام مشمولان فوق دیپلم و بالاتر را روز شنبه دوم دی‌ماه ساعت هفت صبح به معاونت وظیفه عمومی اعلام کرد.

چنانچه مشمولان فوق در ساعت وزمان معین برای اعزام به خدمت سربازی حضور نیابند مرتکب اضافه خدمت خواهند شد.