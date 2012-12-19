شرط کارهای بزرگ اقتصادی این است که این قطار یک راننده داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور عصر چهارشنبه در مراسم دومین سالروز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها که در محل سالن شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: فکر نمی کنم کسی در ایران اعم از متخصصان، صاحبنظران، مدیران و تاثیرگذاران کشور باشد که اعتقاد به ضرورت تحولات اساسی در اقتصاد نداشته باشد.

وی افزود: طرح تحول اقتصادی در هفت محور تهیه شد که یکی از آنها هدفمندی یارانه ها بود و البته گمرک و مالیات ها محورهای دیگر هستند که مجلس قانون گمرک را تصویب کرد و قانون مالیات ها را هم امیدوارم که به زود به دولت برگرداند. طرح ما برای نظام بانکی تقریبا تمام شده و یکی از سخت ترین طرح ها است. برای تغییر پول ملی طرح آماده است و ما منتظریم شرایط ثبات پیدا کند. در زمینه تنظیم بازار هم کارهای خوبی در وزارت بازرگانی انجام شد که انشاءالله به افزایش بهره وری و پیشرفت در اقتصاد منجر خواهد شد.

احمدی نژاد با اشاره به اولین گام اجرای طرح تحول اقتصادی، هدفمندی یارانه ها گفت: فکر نمی کنم نیازی باشد که بزرگی این طرح را یادآوری کنم، اما اگر هیچ نتیجه ای از این طرح نمی گرفتیم جز تلقین باورهای عمومی مبنی بر توانستن ملت ایران، این دستاورد خیلی بزرگی است ما در این کشور زندگی می کنیم. سی و سه سال دولت ها درباره طرح های تحول اقتصادی تلاش داشتند اقداماتی انجام دهند به سمتش می رفتند و عقب نشینی می کردند، این عقب نشینی خساراتش چندین برابر است و چون بالاخره باید در کشور کاری کرد طرح ها روبنای سطحی می شد. در برنامه اول اقتصاد کشور یادم است یکسال مساله اصلی اقتصاد شد کارت بازرگانی، یکسال کدگذاری مطرح بود ما نمی خواهیم زمان را بگذرانیم و فقط حرف بزنیم می خواهیم برویم زیر یک خم طرح های بزرگ.

وی ادامه داد: ما در دولت نهم می خواستیم هدفمندی را اجرا کنیم جلساتی گذاشتیم بعضی از دوستان در جلسه هستند. سال 87 می خواستیم طرح را عملیاتی کنیم کارهایش را هم انجام دادیم گفتند سال دیگر انتخابات است و بودجه دولت زمین می خورد و گوشه دار می شود. گفتیم اشکال ندارد ما آمده ایم برای کارهای تحولی دو سه سال مطالعه کرده ایم می خواهیم اجرا کنیم آیا اشکالی دارد که یک دولتی بیاید و یک مشکل اساسی از کشور را حل کند و برود؟ ما نیامده ایم که بمانیم آمده ایم که کار کنیم. در نهایت نشد و افتاد به سال های بعد.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اینطور نیست که مشکلی را که امسال حل کنیم سه سال بعد ابعاد این مشکل همان باشد مثل این می ماند که شما در یک جاده ای اشتباهی افتاده اید و یک نفر هشدار می دهد که برگردید، اما می گویند بگذار دو سال دیگر برویم خب دو سال دیگر رفتی برگشت و هزینه اش خیلی بیشتر است. جاده مثال ساده است، اقتصاد پیچیدگی های زیادی دارد. ابعاد پیچیدگی هایش هم چند برابر می شود پس باید زودتر برگردیم.

احمدی نژاد ادامه داد: بالاخره با مسائل گوناگون قرار شد این طرح را اجرا کنیم خیلی سخت بود مجوزهایی که در قانون برنامه سوم اختیار مطلق به دولت داده بود که این طرح را اجرا کند که آن را برای ما به یک دهم کاهش دادند. دوباره صحبت هایی شد خدمت آقا رسیدیم، یادداشتی شد و بالاخره کار را شروع کردیم.

وی گفت: این یک اتفاق بزرگ در کشور بود همه هم در آن نقش داشتیم همه قوا در آن نقش مثبت داشتند، این یک دستاورد بزرگ در کشور بود که نباید خرابش کنیم. این یک خط راهنما برای همه کارهای آینده است نباید خرابش کنیم، یک اتفاق دیگری افتاده است دشمن توطئه کرده و یک عده در داخل دست در دست هم بازار ارز را برهم زده اند و آثار آن را می چسبانند به هدفمندی یارانه ها، چه نتیجه ای می گیرند؟ این یک کار موفق است، برخی ایرادات جزئی هم ممکن است داشته باشند. اگر ما اصرار داشته باشیم که بگردیم ایرادی پیدا کنیم و به آن بچسبانیم، این ایراد را به هر کاری می توان چسباند. قرآن بخوانید ببینید چقدر می توان به آن ایراد گرفت، اگر تصمیم داشته باشید که ایراد بگیرید.

رئیس جمهور گفت: ما جلساتی برگزار کردیم همان دوستانی که از همان روز اول فحش دادند به این طرح تا امروز می گفتند 570 درصد تورم ایجاد می کند ته تهش گفتند 170 درصد تورم خواهد داشت. اینطور نیست بالاخره نباید آمار کشور را مخدوش کنیم. قبلا این آمار را بانک مرکزی می داد و بعدا طبق قانون خود مجلس، مرکز آمار ایران مسئول شد باید بپذیریم

احمدی نژاد خاطر نشان کرد: فکر می کنم بزرگترین دستاورد این طرح این بود که خودمان را باور کردیم دیدیم که خیلی بهتر می توانیم کشور را اداره کنیم به خدا ایران می تواند به سرعت در بالاترین سطح جهان قرار گیرد. ما چه چیزی کم داریم به خدا می شد همان مرحله اول صددرصد هدفمندی را اجرا کنیم هیچ مشکلی در کشور پیش نمی آمد آنها که این حرفها را می زدند که کشور بهم می ریزد، کشور و ملت را نمی شناسند ملت که آماده بود ما صددرصد را اجرا می کردیم، چه مشکلی پیش می آمد به خدا هیچ مشکلی پیش نمی آمد بهتر هم می‌شد استقبال هم بیشتر می شد.

وی با بیان اینکه در هدفمندی یارانه ها دو بخش تولید و حمل و نقل از همان ابتدا تحت تاثیر قرار می گیرند، گفت: بیشترین همراهی با این طرح اول از طرف حمل و نقل و سپس از طرف تولید بود واقعا تولیدگران کشور عالی همراهی کردند. سهم بالای تولیدگران کشور مطلب را گرفت که این یک جراحی اساسی است، خوب پای آن ایستادند. سی و دو میلیون تن تولید و ظرفیت سیمان الان به 86 میلیون تن رسیده است. یعنی بیش از دو برابر در 4-5 سال افزایش داشته است این ظرفیت عظیم، ملت و کشور است. امروز دشمن ما را تحریم کرده فشار می‌آورد خیال کرده می آورد آسیب بزند ما باید چه کار کنیم؟ می توانیم عبور کنیم یا نمی توانیم؟

رئیس جمهور افزود: دشمن می خواهد ما را وادار به تسلیم کند ما حاضر به تسلیم نیستیم چرا باید تسلیم شویم تسلیم برای آدم زبون است تسلیم برای کسی است که توانمندی های خود را نمی شناسد. ما چه چیزی کم داریم به خدا می شود نشست بالای تحریم و کاری کنیم که هر تیری دشمن انداخت به نفع ما باشد، اینها شدنی است. منتها نیاز به جسارت های بزرگ دارد. نباید مسائل پست سیاسی داخلی را قاطی کنیم.

احمدی نژاد ادامه داد: بنشینند بگویند چون دولت پول داده رای دولت بالا رفته، همین دوستان قبلا می گفتند این کار را نکن، رای تو پایین می آید. اصلا ملت ایران مگر تصمیماتش وابسته به این کارها است؟ این ملت بزرگ و تاریخ ساز است و ما نوکر ملت و قطره ای در اقیانوس ملت هستیم باید بایستیم و خادمی ملت را کنیم ملت بزرگواری کرده ما را سر کار گذاشته، شاید اگر ما جای این ملت قرار بود تصمیم بگیریم خودمان را سر کار نمی گذاشتیم، بزرگواری کرده و به ما فرصت داده که کار کنیم متاسفم در برخی جاها تصمیمات همه شده مسائل فرعی نه مسائل اصلی، اما پوشش اقتصادی پیدا می‌کند.

وی گفت: بگذارید یک مثال بزنم بعضی ها ناراحت نشوند باید حرفهایم را بگویم، بعد از هدفمندی یک تابلو بلند شد و همه حمله به دولت که به تولید نرسید در حالی که رشد اقتصادی ما شد 5.2، اتفاقا رشد بخش تولید بیشتر از بخش خدمات بود اینها عددهای رسمی است پس به تولید رسیده شد نه اینکه پول نقد را بگذاریم جیبمان که رانت درست شود هر کس یک سفارش دارد به پسرخاله و پسرعمه پول بده حمایت از تولید به این شکل نیست.

احمدی نژاد اظهار داشت: ادامه اقتصاد امر ساده ای نیست که با روش های ابتدایی انجام دهیم. پیچیدگی دارد چون با انسان سروکار دارد چطور می شود از تولید حمایت کرد؟ ما باید منابع ریالی را فراهم کنیم که در دست فعالان اقتصادی بچرخد اگر ما چیزی تصویب کردیم که بخش عظیمی از منابع ریالی در دست 200 نفر بلوکه شد آیا این حمایت از تولید است؟ مثلا اینکه بگوییم تمام معوقات بانکی 5 سال عقب بیافتد، ظاهرش حمایت از تولید، باطنش نابود کردن تولید است. کسی که تولید کننده واقعی است نیازی به این چیزها ندارد این در حالی است که بیش از 70 درصد معوقات بانکی برای بخش بازرگانی است، نه تولید، اینها اعداد رسمی کشور هستند. به بانک ها می گوییم معوقات را عقب بیاندازند. معنایش این است که هیچ کسی قسط ها را نمی دهد چون می داند 5 سال فرصت دارد. بانک باید چطور بچرخد و از تولید حمایت کند؟

رئیس جمهور ادامه داد: صندوق توسعه ملی با پیشنهاد همین دولت ایجاد شد. بنده جلوی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایستادم و گفتم قبول 20 درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. این برای اولین بار در تاریخ کشور بود 60 سال است که اقتصاد ما به نفت وصل شده است برای اولین بار یک دولت پیدا شد و گفت ما همه درآمدهای ارزی را خرج نمی کنیم 20 درصد را کنار می گذاریم در سال 89، 20درصد، در سال 90، 20 درصد و در سال 91، 23 درصد از درآمدهای نفتی کنار گذاشته شد. در دو سه سال اخیر سهم وزارت نفت هم از درآمدهای نفتی بالا رفت. قبلا متوسط 7 درصد بود که به 14.5 درصد رسید و مجموعا دولت 30 درصد از درآمد نفت را کنار گذاشت و منهای 30 درصد کشور را اداره کرد.

وی گفت: هم اکنون صندوق توسعه ملی 43 میلیارد دلار ثروت دارد و قرار شد از تولید حمایت کنیم قرار شد با اجازه مجلس 10 درصد منابع به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کند، یک ستاد درست کردیم که بنده و وزرا در آن هستند. در وسط سال تصمیمی گرفته شد و گفته شد 10 درصد از منابع صندوق برای امسال است نه از اول تاسیس صندوق توسعه ملی، آیا این حمایت از تولید است؟ کسانی این کار را کردند که هزاران بار علیه دولت اعلام اتهام کردند که این دولت از تولید حمایت نمی کند. امسال که درآمدهای نفتی کم است آن هم که حاصل می شود دست ما نیست یعنی هیچ یعنی هم دست دولت برای حمایت از دولت بسته می‌شود و هم همزمان متهم می شود که از تولید حمایت نمی شود.

احمدی نژاد گفت: من مطمئنم خیلی از عزیزان ما حواسشان نیست یعنی عنوان دیگری روی اینها گذاشته و تصویب می شود. راه عبور از تحریم اجرای کامل هدفمندی یارانه ها است.

وی گفت: اجازه دهیم مردم ما توانمند شوند اصلا چرا ما باید از 75 میلیون یک نفر را هم از دریافت رایانه نقدی کم کنیم، به چه دلیل؟ با کدام دلیل شرعی؟ این بیت المال است و باید مساوی بین همه تقسیم شود این روش امیرالمومنین است. من طرفدار کم کردن هستم، اما تبعات اجتماعی دارد به سادگی نیست. ما پایگاه اطلاعاتی جامعی نداریم از وضعیت اقتصادی تک تک افراد جامعه، چطور می توانیم آدم ها را جدا کنیم؟ تلاش کردند 7.5- 8 میلیون را جدا کردند بازهم تلاش می کنیم اما نباید این اصل باشد. 50-60 سال است که یارانه ها معیوب توزیع و ناعادلانه توزیع شده ما اجازه دادیم 10-15 سال هم مساوی توزیع شود. تمام آمار کشور می گوید وضع طبقات پایین بهتر شده است خب بگذارید بهتر شود اشکال دارد که آنها هم بروند یخچال داشته باشند، تلویزیون داشته باشند، گوشت و مرغ بخورند، آیا اشکال دارد؟ پول مردم را بدهیم دست خودشان، خودشان مدیریت کنند، دیدیم که مردم چقدر خوب مدیریت کردند.

رئیس جمهور ادامه داد: می شود کارهای بزرگ انجام داد شرط این است که این قطار یک راننده داشته باشد اقتصاد را از دو جا نمی توان فرماندهی کرد بله در سیاست ها و ریل گذاری کلان تفاهم می کنیم اما اگر این قانون آمد دست ما و در طی یکسال، 11 بار عوض شد چطور می شود برنامه ریزی کرد؟ نمی شود. ممکن است چیزهای خوبی به ذهن خیلی از دوستان برسد اما آیا هر کس هر چیزی به ذهنش رسید باید آن را اعمال کند پس مسئولیت ها چه می شود؟ بعد همدیگر را متهم می کنیم خب چه چیزی گیر ملت می آید؟ بدتر فضا خراب می‌شود همه قوا باید کمک کنند.

وی افزود: پارسال چه خبر بود در کشور؟ به بهانه تخلف گروهی در جایی، چه بساطی بر سر کشور درآوردند چهار واردکننده علوفه داریم که هر چهار نفر فراری شدند چرا همه را متهم می کنیم؟ اگر کسی جرم کرده بگیرید و مجازات کنید. چرا همه را متهم می کنید؟ چرا فضای رعب و وحشت وارد اقتصاد می‌کنید؟ آیا می شود اقتصاد را با رعب و وحشت اداره کرد؟ باید با فکر و اندیشه برنامه اقتصاد را اداره کرد من که راستش نفهمیدم بعدا چه شد اگر شما فهمیدید خوش بحالتان.

رئیس جمهور اظهار داشت: عطش این را دارند که دولت را متهم کنند که آلوده است کدام دولت؟ دولت را خواستید بزنید، اقتصاد را زدید نابود کردید. من چقدر خواهش کردم از شما که نگویید دولت شما می خواهید دولت را بزنید دارید اصل را می زنید خودتان هم در این اصل هستید گفتم بانک ها دارد قفل می شود کشور دارد قفل می شود ده نفر تخلف کردند مجازات کنید طبق قانون، نمی شود یک بخشی را از دو جا اداره کرد.

احمدی نژاد گفت: دولت مال همین مملکت و کشور است این نیست که کشور برای عده ای باشد و بقیه کشور مستأجر باشند باید دست به دست هم بدهیم کارها را جلو ببریم بحث ها باید عقبه کارشناسی داشته باشد. چرا ما باید به دولت بی اعتماد باشیم؟ پاک ترین دولت تاریخ این کشور این دولت است من ادعا می کنم و خودم اثبات می کنم. کما اینکه همه بسیج شدند یک لکه به دولت بچسبانند، نتوانستند. حالا باید کشور را بسازیم به خدا می‌شود ساخت ما نوکر ملت هستیم نوکر وقتی خوشحال است که اربابش بالا برود، ادعایی هم در این کشور نداریم به خدا. بد است که همه مناسبات کشور را در مسائل سیاسی و انتخاباتی تجزیه و تحلیل کنیم، می خوریم زمین.

وی گفت: اشکالی دارد ما قیمت حامل های انرژی را اصلاح کنیم و پول آن را در جیب مردم بگذاریم. به خدا اشکالی ندارد این بهترین روش است و همه اقتصاددانان برجسته دنیا این روش را تایید کرده اند به تولید هم باید کمک کنیم البته تولید خودش باید کمک کند در هیچ جای دنیا اینقدر یارانه به تولید داده نمی شود. چشم بازهم کمک می کنیم ما خودمان کنار تولید هستیم یک خانواده ایم جدا نیستیم اما منطق دارد یک مجموعه هماهنگ است نمی شود هر روز وارد شد و یک جای آن را دست کاری کرد. نمی توان پیچ را مدام بالا و پایین کرد همه سیستم آسیب می بیند.

وی تاکید کرد: دولت برای عبور از این مرحله هم برنامه دارد دولتی پیدا شده که خودش زیربار سنگین تحولات اقتصادی می رود می گویم نمی خواهم شب بخوابم نمی خواهم روز بخوابم نمی خواهم مرخصی بگیرم می‌خواهم مسوولیت بگیرم این برای کشور فرصت است ما پارسال می توانستیم مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کنیم که نشد امسال می توانستیم اجرا کنیم که نشد دوای درد امروز ما اجرای هدفمندی یارانه ها است نه اینکه گفته شود اجرا نکن، می گویند تورم می رود بالا بسیار خب تورم می شود صددرصد ما قدرت خرید را می‌کنیم 110 درصد. باید در دل مشکلات رفت نباید بترسیم ملت همراهی می کند مردم از ما طلب می کنند.

احمدی نژاد گفت: من یقین دارم به محض اینکه طرح مربوط به اصلاح نظام بانکی را کلید بزنیم دوباره هجمه‌ها زیاد می شود ما باید بانک ها را درست کنیم این سیستم بانکی نمی شود من که دیگر نمی خواهم کاندیدا شوم که وصله بزنند که می خواهد رای بیاورد به خدا ما در 5-6 ماهه باقی مانده هدفمندی را کامل می کنیم و تماش می‌کنیم و همه را راحت می کنیم و پدیده ای به نام یارانه انرژی از سیستم اقتصادی ما خارج شود. انرژی را بگذاریم بقیه جاهای اقتصادی را درست کنید. می شود و اتفاقی نمی افتد پول خود مردم است ما معیوب آن را به مردم می دهیم می گوییم هرکسی بیشتر مصرف کرد، بیشتر بخورد از کجا معلوم که اگر این پول را به مردم بدهیم نقدینگی را افزایش داده ایم.

وی ادامه داد: دست به دست هم بدهیم همه با هم، ما آماده هستیم همه قوا همکاری و همیاری می کنند تا این کار تمام شود وقتی دولت را تحویل می دهیم دیگر موضوعی به نام یارانه وجود ندارد هر کسی می خواهد صادر کند هر کسی می خواهد وارد کند خودش هم بفروشد ما هم سهم دولت را به حساب مردم می ریزیم. باید مردم را برای اداره اقتصاد کشور شریک کنیم چرا به فکر این هستیم که اقتصاد را دست خودمان بگیریم.

رئیس جمهور تاکید کرد: در هدفمندی یارانه ها اراده خوبی در کشور شکل گرفت همه آمدند پشت یک پرچم الان هم همه باید بیایند پشت یک پرچم با یک برنامه و آن را محکم پیاده کنیم چند ماه دیگر دشمنان می گویند غلط کردیم که ما اسم تحریم را آوردیم خواهیم دید که از ملت ایران عذرخواهی می کنند.

وی گفت: اینها شدنی است لازمه آن شکل گیری یک اراده واحد و برنامه واحد است فرمان را بدهیم دست یک نفر رانندگی کند بقیه هم پشتیبانی کنند.