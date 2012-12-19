به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلیمانی امروز در مراسم تجلیل از 20 نفر از پژوهشگران شهرستان قدس اظهار داشت: در حال حاضر دانش آموزان پژوهشگر در حوزه های مختلف علمی در این شهرستان تحصیل می کنند که باید استعدادهای آنها شکوفا شود.

وی افزود: در این زمینه باید پژوهش ها در شهرستان قدس کاربردی شوند.

این مسئول عنوان کرد: صعود پژوهشگران به مراحل بالاتر علمی باعث افتخار شهرستان و کشور می شود.

راه اندازی کلاسهای هوشمند نقش مهمی در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان دارد

سلیمانی ادامه داد: در حال حاضر طرحهای پژوهشی کاربردی نیاز جامعه است که باید به همت پژوهشگران ارائه و عملی شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس به راه اندازی کلاسهای هوشمند نیز اشاره کرد و یادآور شد: این مهم در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان نقش مهمی دارد.