  1. عناوین کل
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۲۲:۰۰

سلیمانی:

طرحهای پژوهشی کاربردی نیاز جامعه است

طرحهای پژوهشی کاربردی نیاز جامعه است

قدس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش قدس با اشاره به موفقیتهای مختلف دانش آموزان این شهرستان، ارائه طرحهای پژوهشی کاربردی را نیاز جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلیمانی امروز در مراسم تجلیل از 20 نفر از پژوهشگران شهرستان قدس اظهار داشت: در حال حاضر دانش آموزان پژوهشگر در حوزه های مختلف علمی در این شهرستان تحصیل می کنند که باید استعدادهای آنها شکوفا شود.

وی افزود: در این زمینه باید پژوهش ها در شهرستان قدس کاربردی شوند.

این مسئول عنوان کرد: صعود پژوهشگران به مراحل بالاتر علمی باعث افتخار شهرستان و کشور می شود.

راه اندازی کلاسهای هوشمند نقش مهمی در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان دارد

سلیمانی ادامه داد: در حال حاضر طرحهای پژوهشی کاربردی نیاز جامعه است که باید به همت پژوهشگران ارائه و عملی شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قدس به راه اندازی کلاسهای هوشمند نیز اشاره کرد و یادآور شد: این مهم در شکوفایی استعدادهای دانش آموزان نقش مهمی دارد.

کد مطلب 1771007

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها