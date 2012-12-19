به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید خرم دل عصر چهارشنبه در جمع بسیجیان شهرستان بوشهر اظهار داشت: همایش بزرگ لبیک به ندای اقتصاد مقاومتی امام خامنه‌ای را با همکاری سازمان‌ها و ادارات شهرستان بوشهر در تاریخ چهارم دی‌ماه برگزار خواهیم کرد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر با اشاره به برخی بخش‌های این همایش، یادآوار شد: این همایش با حضور نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و استاندار بوشهر و با سخنرانی قدیری ابیانه در سالن مجتمع فرهنگی هنری 9 دی برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: تلاش همه جانبه در حل مشکلات اساسی مردم از جمله مشکلات معیشتی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، استفاده صحیح از تمام ظرفیت‌های دولتی و خصوصی و ... از عواملی است که می‌تواند بر اجرای اقتصاد مقاومتی به کمک کند.

خرمدل در ادامه بیان داشت: جدا کردن مردم از نظام مقدس ایران اسلامی و ولایت فقیه از مهمترین اهداف فشارهای اقتصادی دشمن در این برهه از زمان است.

وی افزود: قدرت‌های استکباری با تمام توان وارد شده‌اند تا شاید از طریق فشارهای اقتصادی بتوانند مردم و نظام را تسلیم خود کند اما فشارها و توطئه‌های دشمنان نیز مثل تحریمات سال‌های گذشته با تدبیر امام خامنه ای و حضور مردم در صحنه های مختلف خنثی خواهد شد.

فرمانده سپاه شهرستان بوشهر ادامه داد: همانطور که هشت سال دفاع مقدس در بسیاری از زمینه‌ها ما را برای آینده آماده ساخت و زمینه‌های پیشرفت را فراهم کرد، تحریمات اقتصادی نیز باعث سرافرازی ما خواهد شد.