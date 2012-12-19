مقاومت تنها راه آزادی اسیران فلسطینی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، خالد البطش یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: موضوع اسیران فلسطینی از موضوعات حساس است و اهمیت آن همانند قدس و آوارگان است.مقاومت تنها راه برای آزادی اسیران از بند رژیم صهیونیستی است.

البطش بیان کرد: مقاومت فلسطینی باید تمامی تلاش خود را برای ربودن نظامیان رژیم صهیونیستی و مبادله آن با اسیران انجام دهد.

وی از مردم فلسطین خواست که برای آزادی سرزمین فلسطین و همه اسیران از زندانهای اشغالگران تمامی تلاش خود را به کار گیرند و وحدت و مقاومت را سرلوحه کار خود قرار دهند.

عضو جنبش جهاد اسلامی فلسطین از کشورها و ملتهای عربی خواست که برای کاستن مشکلات اسیران فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی اقدام جدی به عمل آورند.

خبر دیگر اینکه "گرفی فلدمن" مسئول امور سیاسی سازمان ملل از رژیم صهیونیستی خواست که از طرحهای شهرک سازی خارج از خط سبز صرف نظر کند.

وی افزود: از اسرائیل می خواهیم که به جامعه جهانی و درخواستهای بین المللی برای توقف طرحهای شهرک سازی جدید در کرانه باختری توجه کند.

از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه از اسرائیل خواست که در طرحهای شهرک سازی خود تجدید نظر کند زیرا تشکیل کشور مستقل فلسطین را به مخاطره می اندازد.

از سوی دیگر یحیی رباح از مسئولان جنبش فتح گفت: ما به رایزنی های خود با جنبش حماس برای پیگیری روند آشتی ملی ادامه خواهیم داد.