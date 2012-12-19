به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل شامگاه چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان علوم پزشکی شیراز در پاسخ به سئوالی در خصوص آزاد شدن "مهدی هاشمی" از زندان گفت: قاضی پرونده تشخیص داده که با وثیقه 10 میلیارد تومانی آزادی ممکن است و این حرکت کاملا قانونی است.

وی تصریح کرد: تشخیص قاضی است که آیا آزادی متهم به پرونده صدمه می زند و یا خیر در این جا ما نمی دانیم که قاضی چه مبانی و یا مدارکی داشته که چنین تشخیص داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این آزادی به معنی پایان محاکمه نیست تاکید کرد: آزاد کردن این متهم به معنی محکوم شدن و یا نشده او نیست ممکن است در آینده محاکمه و زندانی هم شود.

حداد عادل تصریح کرد: درعالم سیاست آزادی این متهم برای مخالفان "مهدی هاشمی" هم تعجب آور و انتقاد بر انگیز بود.

در حال فکر کردن برای حضور در انتخابات هستم

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سئوالی در خصوص کاندیدا شدن خود در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: خیلی ها فکر می کنند که این سفر ها و صحبت ها انتخاباتی است اما اینگونه نیست و امروز در حال بررسی و فکر کردن برای حضور در این انتخابات هستم.

رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تاکید کرد: همانطور که رهبری فرموده اند فعالیت زودرس به مصلحت هیچکس نیست و من هم در حال بررسی هستم تا ببینم وظیفه ام چیست.

حداد عادل در خصوص اسامی کاندیدا های اصولگرایان افزود: افراد زیادی مطرح هستند، از بنده، قالیباف و ولایتی اسم برده می شود و من هم گفته ام که ما با هم در ارتباط هستیم و گفتگو داریم و از طرفی آقایان متکی، پور محمدی و کسان دیگری از اردوگاه اصولگرایان هستند و حتی نام آقای سعیدی کیا هم شنیده ام که گفته می آیم.

وی با اشاره به نام کاندیدا های اصلاح طلبان نیز یادآور شد: آقایان عارف، نجفی، جهانگیری و حتی آقای خاتمی، حال اینکه بیاید و نیاد مشخص نیست.

تفکیک جنسیتی دانشگاه ها عیب نیست

مشاورمقام معظم رهبری در پاسخ به سئوالی در خصوص تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، گفت: اگر این امکان باشد که به لحاظ تعداد دانشجو و استاد، کلاس ها جدا باشد برای بانوان راحت تر است و بنده هم عیبی نمی بینم که کلاس ها جدا باشد.

حداد عادل تاکید کرد: اکنون هم در کلاس ها آقایان و بانوان جدا می نشینند ولی باید توجه داشته باشیم که ما کمترین مشکل را در خصوص اختلاط جنسیتی در دانشگاه ها داریم.

وی در خصوص وضعیت حجاب نیز تصریح کرد: اعتقاد من این است که برای ایجاد حجاب باید اعتقاد به حجاب را توسعه داد هر چند در جاهایی تدبیر و برخورد هم لازم است.

حکومت دینی بر خلاف دمکراسی عمل نمی کند

وی در تحلیل مباحث روز ایران و جهان نیز گفت: حکومت دینی هیچگاه برخلاف دموکراسی عمل نکرده و نمی کند، نگرانی غربی ها از حکومت دینی به دلیل پشتیبانی توده مردم از دین و اعتقادات دینی است.

حداد عادل ادامه داد: آمریکایی ها که آنقدر نگران سکولاریسم هستند چرا در مورد اسرائیل نگران نیستند آنها نگران هستند که کشوری اسلامی نباشد.

مشاور مقام معظم رهبری تاکید کرد: اگر آمریکا و غرب در حال حاضر مخالفتی در کشور با یک جریان دارند یا جریانی دیگر را تایید می کند در اصل محاسبه کرده که با پیروزی یک جریان می تواند تا چه حد به هدف خود نزدیک شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل اعمال تحریم ها را جدا کردن مردم از مسئولین و پاره کردن پیوند ملت ایران با نظام و رهبری دانست و تصریح کرد: راهکار مقابله با همه این موارد پایداری بر حکومت دینی است مردم باید در صحنه بمانند، می مانند و می توانند با نوآموری و ابتکار فشار ها را خنثی کنند.

مجلس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها جلوگیری کرد

در ادامه این نشست حداد عادل در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص عملکرد مجلس برای رفاه مردم، گفت: مجلس به دولت اجازه نداد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند و خواست تا دولت سهم بودجه ای را که از افزایش نهاده های انر‍ژی به دست می آورد را به تولید داده تا نرخ کالا ها کاهش یابد.

وی یادآور شد: این طور نیست که نمایندگان مجلس در رفاه باشند و شرایط مردم را درک نکنند و به دنبال حل مشکلات آنها نباشند اما باید توجه داشت اکنون در شرایط جنگ قرار داریم و هرکس هم در این عرصه وارد شود می داند برای چه می جنگد.

با فشار و تهدید مذاکره نمی کنیم

مشاور مقام معظم رهبری در خصوص مذاکره با آمریکا نیز تاکید کرد: تصور می کنم که آمریکایی ها بخواهند ما را سر میز گفتگو بنشانند با این هدف که به جهانیان بگویند کاری که 34 سال انجام نشد با تحریم و فشار اقتصادی عملی شد.

وی ادامه داد: آنها به دنبال حل مسئله نیستند بلکه می خواهند اثبات کنند که تحریم ها موثر بوده و در این راستا ممکن است که ابتدا روی خوش نشان دهند و بعد که گفتگو شروع شد آن را به عنوان یک برگ برنده رو کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سخنان ما روشن است آنها به بهانه هسته ای و اینکه ایران به سمت سلاح هسته ای رفته ما را تحریم کرده اند، حالا که اینگونه نیست تحریم ها را حذف کنند، یک قدم نشان دهند آن وقت مذاکره می کنیم اما تحت فشار مذاکره انجام نمی شود.

اظهار نظر در خصوص مرسی با دقت باشد

حداد عادل در خصوص نوع نگاه ها و رفتار های رئیس جمهور مصر یادآور شد: در عقاید "مرسی" و مواضع سیاسی او نکاتی است که با مواضع ما هم خوانی ندارد مانند بحث سوریه، اما جهات مثبتی نیز دارد او منتخب مسلمانان مصر است و جانشین "حسنی مبارکی" شده که مردم مصر به دلیل سازش او را کنار زدند به همین دلیل باید در اظهار نظر ها محتاط تر باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی تاکید کرد: آیا باید استقلال خودمان را در برابر فشار های آمریکا بفروشیم و به آنها بگوییم شما یک لقمه نان به ما بدهید و هر چه می خواهید بر سر فلسطین و دیگر مسلمانان بیاورید و ما سکوت کنیم، استقلال داشتن بهایی دارد که باید آن را پرداخت کرد.