ایران از نظر پژوهش جایگاه مناسبی در دنیا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر امروز چهارشنبه 29 آذر در حاشیه رونمایی از چهل و شش عنوان کتاب پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی شریف برپا شده بود، در جمع خبرنگاران درباره وضعیت پژوهش در کشور گفت: اگر پژوهش را با گذشته مقایسه کنیم روند روبه رشدی را می بینیم.

وی افزود: تعداد مقالات و تحقیقات دانشجویان و پژوهشگران ایرانی که در سطح جهانی منتشر می شوند، افزایش پیدا کرده و ما در حال حاضر جایگاه مناسبی در جهان داریم که این حاکی از عزم و اراده و پیگیری و پشتکار دانشجویان و استادان بوده است.

وزیر ارشاد با اشاره به تاکیدهای مقام معظم رهبری بر امر پژوهش در جامعه دانشگاهی یادآور شد: البته ضعف‌هایی هم در بخش پژوهش وجود دارد و هفته پژوهش هم فرصت خوبی برای آسیب شناسی این عرصه است.

حسینی ادامه داد: چنانچه در معدود پایان نامه های دانشجویان ما برخی بی توجهی ها و کم دقتی ها وجود دارد، باید استادان راهنما و استادان مشاور و داوران این پایان نامه ها با دقت بیشتری آنها را بررسی کنند.

حسینی گفت: تحقیق صرفا برای خود تحقیق انجام نمی شود و حتما باید کاربردی باشد و گرهی از مشکلات کشور را باز کند. پژوهش ها و تحقیقات دانشگاه ها باید مسائل مبتلا به جامعه و مسائل بومی ما را مدنظر داشته باشد نه اینکه تقلید صرف از پژوهش ها و مدل های کشورهای غربی باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در پژوهش باید نگاه به داخل کشور باشد و با توجه به اینکه سرمایه ها در این بخش محدود است، باید کارهایی انجام شود که نافع به جامعه باشد.

حسینی در پاسخ به سوالی درباره مشکلات مربوط به اکران برخی فیلم ها در سینماهای زیرمجموعه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی گفت: دوستان سازمان سینمایی در حال رایزنی آن حوزه هنری برای حل این مشکلات هستند.

وی همچنین درباره جشنواره فیلم فجر امسال هم گفت: فیلم های خوبی به این جشنواره آمده و انشاءالله رضایت همگان را برآورده می کند.