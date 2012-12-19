کتابخانه مجازی شهید مطهری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه فرهنگ، هنر و رسانه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران عصر امروز چهارشنبه 29 آذر در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سیاسی-امنیتی استانداری تهران و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این برنامه حسن بشیر مهندس کتاب رسانه های بیگانه قرائتی با تحلیل گفتمان در سخنانی درباره وضعیت پژوهش ها و مطالعات تحلیل گفتمان در محافل آکادمیک کشور گفت: در حوزه رسانه شاهد تحول نسبتا خوبی در فضای بیرون از رسانه ملی هستیم. به عنوان مثال در بعضی از دانشگاه ها از جمله دانشگاه امام صادق(ع) تلاش های علمی در خور توجهی با موضوع اخلاق در رسانه انجام شده است.

وی اهمیت رسانه ها را در دیپلماسی فرهنگی یک کشور یادآور شد و گفت: دولت ها در حال حاضر از رسانه‌ها نه فقط برای انتقال پیام های خودشان به جهان بلکه برای تغییر در فکر، روش و عملکرد مردم استفاده می کنند.

در ادامه این برنامه حجت الاسلام والمسلمین سید سعیدرضا عاملی، استاد دانشگاه تهران گزارشی از طرح «مطالعه عناصر هویت بخش فرهنگی شهر تهران و طراحی مدلی برای نهادهای اجتماعی ضروری برای شهرها و روستاهای استان تهران» که وی سرپرست آن بوده است، ارائه کرد.

در مراسم تقدیر از پژوهشگران عرصه فرهنگ، هنر و رسانه، پس از قرائت بیانیه پایانی هیات داوران از سید سعیدرضا عاملی به عنوان پژوهشگر برگزیده عرصه فرهنگ، حسن بشیر به عنوان پژوهشگر برتر عرصه رسانه و سید حسن حسینی به عنوان فرد شایسته تقدیر و استاد پیشرو در عرصه دین و رسانه تقدیر شد. در عرصه هنری هیچ طرحی موفق به کسب امتیاز لازم و نشان برگزیده یا شایسته تقدیر نشد.

در ادامه این مراسم حمیدرضا ربیعی، بانی کتابخانه مجازی شهید مطهری توضیحاتی درباره سایت مربوط به آن ارائه کرد.

به گفته وی در این کتابخانه دیجیتال کلیه آثار شهید مطهری به صورت دیجیتال درآمده و هم نسخه برخط و هم نسخه موبایلی آن روی سایت کتابخانه قرار گرفته است.

ربیعی همچنین از دانلود ماهانه یک گیگابایت از کتاب های شهید مطهری از سایت کتابخانه مجازی مربوط به او خبر داد.

در پایان و طی مراسمی با حضور وزیر ارشاد از این کتابخانه مجازی رونمایی شد.