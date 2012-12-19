راه اندازی آزمایشگاه ملی در دانشگاه آزاد آمل

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل لاریجانی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، توجه به امر پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی را یکی از اهداف بلند در مدیریت جدید این واحد دانشگاهی دانست.

وی ادامه داد: فراهم کردن زمینه حضور فارغ التحصیلان این دانشگاه از طریق ایجاد شرکت های دانش بنیان و کاربردی کردن مراکز پژوهش و مرکز رشد به جامعه خدمت کرد.



لاریجانی افزود: متاسفانه بسیاری از مشکلات وبحران های زمان حاضر ناشی از نبود کارهای تحقیقاتی و پژوهشی با نگاه آینده نگر بوده و اکنون در تحولاتی که در همه زندگی افراد به نوعی تاثیرمستقیم دارد، نگاه پژوهشی برمبنای آینده است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی، از استادان و دانشجویان محقق و پژوهشگر خواست، طرح های تحقیقاتی و پژوهشی را به سمت توجه به کاربرد آن در آینده سوق دهند.

وی افزود: هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آیت الله آملی که با 72 هکتار مساحت به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های دانشگاه آزاد اسلامی در کشور بوده، دارای 170 آزمایشگاه و کارگاههای آموزشی در رشته های مختلف دانشگاهی است.



در پایان این مراسم از 11 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی تجلیل شد.