داستا يوفسكي با " ابله " به تهران مي آيد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب " شوايك " نيز - نوشته ياروسلاوهاشك ، نويسنده مجاري با ترجمه كمال ظاهري - كه ازروي زبان مجاري صورت گرفته - در 920 صفحه منتشر خواهد شد.

كتاب " عاشقيت در پاورقي " ، مجموعه داستان هاي مهسا محب علي در 70 صفحه و رمان صيد قزل آلا درآمريكا ، نوشته ريچارد برانيگان ، باترجمه پيام يزدانجو روانه پيشخوان كتابفروشي ها خواهد شد.

به گزارش مهر ، نشر چشمه همچنين چند عنوان از كتابهاي خود را تجديد چاپ كرده است ؛ چاپ دهم كتاب هوا را از من بگير خنده ات را نه ، مجموعه اشعار پابلو نرودا ، باترجمه احمد پوري ، چاپ دوم ادبيات عاميانه ، نوشته دكتر محمد جعفر محجوب ، چاپ سوم مادموازل كتي ، نوشته ميترا الياتي و چاپ مجدد كتاب انگيزه نيكسون كشي در انقلاب شيلي ، نوشته پابلو نرودا ، بعد از هفده سال ، در هفته آينده منتشرخواهد شد .