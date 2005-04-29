  1. هنر
  2. سایر
۹ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۵۸

تا هفته آينده

داستا يوفسكي با " ابله " به تهران مي آيد

نشر چشمه طي هفته آينده چند عنوان كتاب جديد را روانه پيِشخوان كتابفروشي ها مي كند . مهمترين اين آثار " ابله " داستا يوفسكي است كه براي اولين بار از زبان روسي به فارسي برگردانده شده است .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب " شوايك " نيز - نوشته ياروسلاوهاشك ، نويسنده مجاري با ترجمه كمال ظاهري - كه ازروي زبان مجاري  صورت گرفته - در 920 صفحه منتشر خواهد شد.

 

كتاب " عاشقيت در پاورقي " ، مجموعه داستان هاي مهسا محب علي در 70 صفحه و رمان  صيد قزل آلا درآمريكا ، نوشته ريچارد برانيگان ، باترجمه پيام يزدانجو روانه پيشخوان كتابفروشي ها خواهد شد.

به گزارش مهر ، نشر چشمه همچنين چند عنوان از كتابهاي خود را تجديد چاپ كرده است ؛ چاپ دهم كتاب هوا را از من بگير خنده ات را نه ، مجموعه اشعار پابلو نرودا ، باترجمه احمد پوري ، چاپ دوم ادبيات عاميانه ، نوشته دكتر محمد جعفر محجوب ، چاپ سوم مادموازل كتي ، نوشته ميترا الياتي و چاپ مجدد كتاب انگيزه نيكسون كشي در انقلاب شيلي ، نوشته پابلو نرودا ، بعد از هفده سال ،  در هفته آينده منتشرخواهد شد .

کد مطلب 177102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها