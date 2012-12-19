تجهیز آزمایشگاههای مراکز سمپاد مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عالمی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در باشگاه فرهنگیان ساری اظهار داشت: نخستین مرکز آموزش استعدادهای درخشان مازندران، سال 69 در استان تاسیس شد.

وی افزود: هم اکنون 19 مرکز استعدادهای درخشان مشتمل بر 9 مرکز پسرانه و 10 مرکز دخترانه در شهرهای مختلف استان فعال است.

مسئول نمایندگی استعدادهای درخشان مازندران با اشاره به اینکه مرکز استعدادهای درخشان هم اکنون در شهرهای ساری، قائم شهر، نکا، بابل، بهشهر، آمل، چالوس، نوشهر و تنکابن نمایندگی استعدادهای درخشان فعال است، افزود:هم اکنون هشت هزار دانش آموز در مراکز استعدادهای درخشان استان تحصیل می کنند.

عالمی با بیان اینکه سه هزار دانش آموز جدید، اردیبهشت 92 از طریق آزمون وارد این مراکز می شوند، یادآور شد: سازمان پرورش استعدادهای درخشان در رشته های علوم انسانی نیز اقدام به جذب دانش آموز کرده است.

وی با اعلام اینکه در سالهای اخیر شاهد جهش علمی در مراکز استعدادهای درخشان بودیم، افزود: کنگره های قرآنی و مسابقات طرح معرفت را در این مراکز اجرا خواهیم کرد.

این مسئول سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مازندران افزود: کلاس های آمادگی المپیاد علمی را در مدارس سمپاد دنبال خواهیم کرد و روحانیان جوان و مهذب را در مراکز بکارگیری می کنیم.

عالمی، خواستار کمک به تجهیز و هوشمندسازی مدارس سمپاد استان شد و گفت: در حوزه علوم کاربردی و آزمایشگاههای مراکز نیازمند بروز رسانی تجهیزات هستیم.

وی بیان داشت: تامین نیازهای سمپاد مازندران، نیازمند یک میلیارد تومان اعتبار است.