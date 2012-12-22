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۲ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۴۹

در ایام زمستان/

30 باب راهدارخانه ثابت و سیار در سطح استان فعال هستند

30 باب راهدارخانه ثابت و سیار در سطح استان فعال هستند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: 30 باب راهدارخانه ثابت و سیار در سطح استان فعال است و 500 نفر عوامل راهداری در ایام زمستان به مردم در راه های استان خدمت رسانی می کنند.

غلامرضا خرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وجود 64 دستگاه خودروی مجهز به دستگاه جی پی اس، 16 دستگاه تردد شمار و 14 دستگاه دوربین نظارتی از جمله امکانات راهداری در سطح استان مرکزی است.

وی 350 دستگاه ماشین آلات راهداری و دو ایستگاه هواشناسی را از دیگر امکانات خواند و اظهار کرد: 50 هزار تن ماسه و 10 هزار تن نمک، 9 هزار کیسه مخلوط ماسه و نمک ، 18 دستگاه نمک پاش مکانیزه و 80 دستگاه کامیون برف روب و نمک پاش از دیگرامکانات استان در زمینه راهداری است.

خرمی گفت: هم اکنون 30 سکوی اقامه نماز در محورها و 30 باب نمازخانه در راهدارخانه ها ی استان تامین شده است.

وی در پایان اضافه کرد: استان مرکزی در مجموع شش هزار و 300 کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.

کد مطلب 1771045

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