آغاز بازسازی اولیه برج آزادی / ترمیم کامل 5 میلیارد تومان خرج دارد

غلامحسین شاه‌علی مدیر برج آزادی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند ترمیم برج آزادی گفت: خوشبختانه بعد از درج گزارشی در خبرگزاری مهر در مورد تخریب هر روزه برج آزادی، دستگاه‌هایی که قبلا خیلی خوب وارد گود نمی‌شدند به صورت جدی به مساله نگاه کردند.



وی افزود: شهرداری تهران و شهرداری منطقه، میراث فرهنگی و وزارت ارشاد وضعیت برج آزادی را به صورت جدی در دستور کار خود قرار دادند. همه این مطالبی که ما مطرح کردیم به دلیل نگرانی از درست انجام شدن کارها است زیرا این برج متعلق به من نیست بلکه متعلق به همه است.



وی برج آزادی را بخشی از حافظه تاریخی هر ایرانی دانست و ادامه داد: برای جلوگیری از تخریب این برج همه اعم از مجلس و دولت باید پا به میدان بگذارند وگرنه دیر خواهد شد.



شاه‌علی در مورد اقداماتی که تاکنون انجام شده است توضیح داد: یک بخش ترمیم اظطراری بود که انجام شد. یک لایه موقت باید کشیده می‌شد تا باران و آبریزش‌های فصل زمستان تمام شود و مقدمات ساخت و ترمیم برج برای بهار فراهم می‌شود.

وی بیان کرد: یک گروه کارشناسی و فنی تعیین کردیم که متشکل از کارشناسان معماری، شهرسازی، باستان‌شناسی و ... است که از همین الان جلسات هفتگی خود را برقرار کرده‌اند تا در این جلسات به یک راهکار اصولی برسند.

این مسئول فرهنگی ادامه داد: البته قبلا نیز چند بار کار ترمیم فصلی و موضعی صورت گرفته بود ولی تاکنون کار کارشناسی و اصولی صورت نگرفته است.

مدیر برج آزادی در پایان در مورد هزینه‌های ترمیم اصولی برج توضیح داد: قریب به 5 میلیارد تومان احتیاج است تا ترمیم اصولی و قطعی انجام شود که برای این کار همتی عالی نیاز است و کمک همه اعم از مجلس و دولت را می‌طلبد.