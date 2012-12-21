50 درصد از مواد اولیه تولیدات دارویی وابستگی ارزی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود نجفی عرب با اشاره به ضرورت واردات بخشی از مواد اولیه داروهای تولیدی، اظهار داشت: با اینکه عمر تولید مواد اولیه در کشور بیش از 15 سال نمی شود، توانسته ایم 50 درصد مواد اولیه مورد نیاز دارویی کشور را در داخل تولید کنیم. اما مسلما 50 درصد باقی مانده را ناچارا باید از منابع خارج کشور تامین کنیم که مسلما وابستگی مستقیم به منابع ارزی دارند.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو در خصوص میزان تامین ارز برای واردات دارو و مواد اولیه اضافه کرد:هشدارهای متولیان دارویی کشور در طول چندماه گذشته نشان دهنده آن است که ارز مورد نیاز دارو و تجهیزات پزشکی به میزان مناسب تامین نشده است.

وی ضمن تاکید بر ضروت آینده نگری در صنایع استراتژیک نظیر دارو افزود: آینده نگری حکم می کند به صرف اینکه فعلا مشکلی در سطح عرضه وجود ندارد، نباید مشکلات و چالشها را نفی کرد. آینده نگری ضرورت بقای صنایع است و باید با تدبیر و مددیریت بهینه و همکاری تمامی دست اندرکاران حوزه اقتصاد، مشکلات صنعت دارویی کشور را مرتفع سازیم. آینده نگری حکم می کند با توجه به اینکه تاکنون تنها یک سوم ارز مورد نیاز تامین شده است. باید برای اصلاح روند موجود که ناشی از عدم تامین ارز مورد نیاز است و بازگشت به ریل گذاری های قبلی تعجیل کنیم.

