طرح نقش ژئوپلوتیک خراسان جنوبی در ترانزیت کشور به افغانستان تهیه می شود

احمد بخشی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: طرح پژوهشی نقش ژئوپلوتیک خراسان جنوبی در ترانزیت کشور به افغانستان و تاثیرات آن در امنیت، اقتصاد و فرهنگ خراسان جنوبی و کشور با همکاری راه و شهرسازی تهیه می شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون گروه افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند به دنبال رایزنی برای تهیه این طرح در این مرکز است.

پیگیری برای اخذ مجوز بین المللی پژوهش نامه مطالعات افغانستان

مسئول مرکز افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند همچنین از تنظیم پژوهش نامه مطالعات افغانستان خبر داد و گفت: این پژوهش نامه با همکاری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهیه شده و از سال آینده منتشر می شود.

بخشی ادامه داد: هم اکنون این مرکز به دنبال اخذ مجوز بین المللی انتشار این پژوهش نامه بوده که به افغانستان وسایر کشورهای همسایه ارسال نیز شود.

اجرای طرح های پژوهشی ادبیات و حقوق اساسی افغانستان

وی همچنین از اجرای دو طرح پژوهشی دیگر در حوزه افغانستان شناسی خبر داد و گفت: طرح های پژوهشی ادبیات افغانستان و حقوق اساسی افغانستان نیز در حال اجرا است.

بخشی با بیان اینکه این طرح ها توسط اساتید گروه تاریخ و ادبیات و حقوق دانشگاه بیرجند ارائه می شوند، عنوان کرد: این طرح ها نیازمند تامین اعتبار برای اجرا است و در صورت تامین اعتبار کار پژوهشی این طرح ها آغاز می شود.

برگزاری دومین همایش بین المللی امنیت غرب آسیا

وی همچنین از برگزاری دومین همایش بین المللی امنیت غرب آسیا در دانشگاه خبر داد و گفت: این همایش سال آینده به میزبانی خراسان جنوبی برگزار می شود.

بخشی با اشاره به اینکه این همایش بین المللی مقرر شد هر دو سال در استان برگزار شود، افزود: سال 1387 اولین همایش بین المللی غرب آسیا برگزار شد و پس از گجشت پنج سال دومین همایش سال آینده برگزار خواهد شد.

مسئول مرکز افغانستان شناسی دانشگاه بیرجند یادآور شد: سیاست دانشگاه در ارائه طرح های پژوهشی کاربردی است.