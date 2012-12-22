به گزارش خبرگزاری مهر، صمد مومن بالله معاون فرهنگی دانشگاه آزاد، اظهار داشت: در این مرحله 15هزار سهمیه به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور تعلق می‌گیرد که در مقایسه با سال گذشته 50 درصد کاهش داشته است.

وی گفت: امسال با توجه به اینکه کل سهمیه ایران برای سفر به عمره کاهش 50درصدی داشته است امیدواریم 15هزار نفر از طریق ستاد عمره دانشگاهیان به سفر معنوی عمره مفرده اعزام شوند که از این تعداد سهمیه 33 درصد به واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تعلق دارد.

مومن بالله از اعزام دانشجویان به حج عمره از فروردین تا پایان اردیبهشت ماه سال 92 خبر داد و گفت: ثبت نام عمره دانشگاهیان تا 8دی ماه از طریق سایت لبیک به نشانی www.labbayk.com آغاز می‌شود و مراسم قرعه کشی در روزهای 10 و 11دی ماه و اعزام در فروردین ماه سال آینده است.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی به برنامه‌های فرهنگی در نظر گرفته شده برای دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: با همکاری ستادمرکزی حج عمره دانشگاهیان و بعثه مقام معظم رهبری و جلسات کار‌شناسی شده برنامه‌های متنوع فرهنگی در سه سطح پیش از سفر، حین سفر و بعد از سفر برای دانشگاهیان همراه بادرنظرگرفتن بسته های فرهنگی پیش بینی شده است.