نخستین نمایشگاه تخصصی مد و لباس در سنندج بر پا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد میمنت آبادی ضمن بیان این خبر اظهار داشت: این نمایشگاه در راستای اجرایی کردن مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس و بر اساس مصوبه کارگروه استانی و بهره مندی از توانمندی های طراحان مد و لباس استان برپا می شود.

وی افزود: این اداره کل به منظور برپایی هرچه مناسب تر این نمایشگاه از همه طراحان مد و لباس استان دعوت می کند که طرح های خود را در قالب لباس های محلی، زنان و کودکان به دبیرخانه این کارگروه واقع در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج ارسال کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با بیان اینکه جذب طراحان مد و لباس استان و تهیه بانک جامع اطلاعاتی طراحان لباس در استان از جمله اهداف این نمایشگاه است، ادامه داد: علاقمندان می توانند تا پایان اسفند ماه آثار خود را به دبیرخانه این نمایشگاه ارسال کنند.

میمنت آبادی یادآور شد: هر طراح می تواند 10 اثر را به دبیرخانه کارگره ساماندهی مد و لباس استان کردستان ارسال کند.

وی بیان کرد: بحث لباس و پوشش اصیل ایرانی و رعایت موازین اسلامی و ارزشی با اولویت پوشش های اقشار مختلف جامعه از مهمترین مباحث حوزه فرهنگی و اجتماعی به شمار می آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با بیان اینکه در همین راستا از سال 85 قانون ساماندهی مد و لباس به تصویب رسید و در سال 86 نیز این مهم برای اجرا ابلاغ شد، گفت: در این قانون مقرر شده است که هر استان با توجه به توانمندی ها و استعدادهای موجود در این حوزه کارگروه های استانی را فعال کند.

دریافت گواهینامه استاندارد مهارتی کاردانش هنری توسط 700 کارآموز دوره های هنری در کردستان

میمنت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: از ابتدای شروع فعالیت دولت عدالت محور تا کنون 700 نفر از کارآموزان دوره های هنری موفق به دریافت گواهینامه استاندارد کار دانش هنری در 34 رشته فرهنگی، هنری در سطح استان کردستان شده اند.

وی افزود: دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها براساس توافقنامه فی ما بین وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ وارشاد اسلامی به منظور ارتقاء و سنجش توان علمی ماهران و استادکاران هنری که در رشته های مهارتی کاردانش فاقد گواهینامه مهارت هستند اقدام به برگزاری آزمون ادواری استانداردهای مهارتی مصوب فرهنگ و ارشاد اسلامی در 34 رشته هنری کرده است.

وی بیان کرد: آموزش متوسطه کاردانش به عنوان شاخه ای از آموزش های متوسطه به آموزش هایی اطلاق می شود که موجبات ارتقاء دانش افراد و ایجاد مهارت های لازم و به فعلیت در آوردن استعدادهای نهفته آنان را فراهم می سازد تا آنها را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار مشخص آماده سازد و یا مهارت آنها را برای انجام کاری که به آنان محول شده است تا به سطح مطلوب افزایش بخشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان گفت: دوره های آموزشی هنری برگزار شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتقای سطح سواد هنری ماهران و استادکاران بسیار موثر و مفید واقع شده اند.

میمنت آبادی اظهار داشت: همین امر باعث شده است آزمون های مهارتی کار دانش هنری مورد استقبال هنرجویان و علاقمندان به این رشته ها را در دوره اخیر که در اواخر دی ماه برگزار می شود از رشد بسیار خوب ثبت نام کنندگان به تعداد 210 نفر برسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان کرد: در شش ماهه اول سال جاری هشت دوره آموزشی ویژه کارکنان و کارمندان در سطح عمومی و مشترک اداری برگزار شد.