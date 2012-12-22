پیست قایقرانی استاندارد در کشور نداریم/بزرگترین مشکل ما زیر ساخت است

افشین فرزام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بیشترین زمان تمرین در طول سال مربوط به بازیکنان این رشته ورزشی است، افزود: به دلیل نبود پیست، تمرینات لازم تیم در مسافت دو هزار متر برگزار نمی شود و این در حالی است که اگر این تمرینات انجام شود به طور قطع قایقرانان ما با آمادگی بیشتر و بهتری در مسابقات شرکت می کنند.

وی شرایط سایر کشورها را از لحاظ امکانات و نیروی انسانی مطلوبتر خواند و اظهار کرد: هر چند که این کشورها در مقایسه با ما از قدمت بیشتری در این خصوص برخوردارند اما اکثر قایقرانانی که در مسابقات المپیک حضور می یابند بالای 30 سال سن دارند و این در حالی است که میانگین سنی قایقرانان تیم ما 20 سال است.



فرزام با بیان اینکه جوان بودن بازیکنان تیم نشان از آینده درخشان آنان دارد، تصریح کرد: برای دستیابی به این مهم و حضور موفق تر تیم در المپیک و هموار شدن راه پیشرفت به همراهی و مساعدت مسئولان امر در ارایه امکانات لازم نیازمندیم. به رغم تمامی کمبودها نسبت به سایر رشته ها در المپیک موفق عمل کرده ایم .



به گفته مربی تیم قایقرانی رویینگ ایران، این رشته با دارا بودن 14 ماده می تواند یکی از رشته های پرمدال برای یک کشور باشد.



دو طلا و یک نقره رهآورد تیم قایقرانی روئینگ کشور



مربی تیم ملی قایقرانی روئینگ ایران گفت: تیم ما توانست در مسابقات آسیایی پکن دوسهمیه (یک سهم آقایان و یک سهم بانوان) به دست آورد و در گوانجو نیز تیم ما یک مدال طلا در بخش آقایان و یک مدال برنز در بخش بانوان را کسب کردند.



فرزام با بیان اینکه بچه های تیم در مسابقات قهرمانی آسیا همواره مدال آور هستند، افزود: در مسابقات زیر 23 سال جهانی نیز تیم ما موفق به کسب دو مدال طلا و یک نقره شد.



وی با اشاره به استقبال بسیار خوب جوانان ایرانی از این رشته اظهار کرد: جذابیتهای این رشته سبب استقبال بسیاری از جوانان و نوجوانان به ویژه بانوان حتی از سایر رشته های ورزشی به این رشته ورزشی شده است. رشته روئینگ از سال 85 در ایران راه اندازی شد. تیم هر روز به شرایط مطلوبتری دست می یابد.



مربی تیم ملی قایقرانی روئینگ ایران در خصوص شرایط شرایط اردوی آماده سازی تیم ملی قایقرانی روینگ در آبادان گفت: تیم قایقرانی روئینگ با 20 قایقران (مردان) در آبادان حضور پیدا کرده است. از این تعداد قایقران 12 نفر در رشته جفت پارو و هشت نفر در رشته تک پارو تمرینات را پیگیری می کنند.



وی با مهم خواندن موضوع آماده سازی اعضای تیم به لحاظ جسمی، اظهار کرد: اصلی ترین برنامه ما تا فروردین ماه تمرینات بدنسازی است تا بتوانیم بچه ها را از نظر قدرت بدنی ارتقا دهیم، در کنار آن، تمرینات تکنیکی و پارو زنی را نیزخواهیم داشت و سعی داریم با انجام تستهای مختلف بتوانیم یکسری را حذف و نفرات جدید که شرایط بهتری را دارند به تیم اضافه کنیم.



از مسابقات آسیایی چین با دست پر به ایران باز می گردیم



مربی تیم ملی قایقرانی روئینگ ایران گفت: با پایان یافتن دوره های آماده سازی (پایان فروردین ماه) ارنج اصلی تیم را پیدا می کنیم. از اردیبهشت ماه سال آینده تمرینات تخصصی تیم آغاز می شود. ضمن اینکه در صدد هستیم تا با یک تیم جمع و جور در مسابقات آسیایی چین حضور یابیم تا با دست پر به ایران بازگردیم.



فرزام با اشاره به متفاوت بودن سطح مسابقات آسیایی تصریح کرد: در خصوص کسب مدال نمی توان هیچ پیش بینی داشت. چنانچه مشکلات و کمبودهای تیم با انجام اردوها برطرف شود می توانیم بین دو تا سه مدال را در مسابقات آسیایی چین کسب کنیم. هم اکنون کشور چین با بیش از 60 سال سابقه در این رشته در آسیا حرف اول را می زند و کشورهای همانند هند، ژاپن و کره نیز از شرایط بهتری نسبت به سایر کشورهای آسیایی برخوردارند.



وی در پاسخ به اینکه آیا امکانات موجود در آبادان می تواند تیم را در رسیدن به هدفش یاری کند، گفت: در بازدیدی که پیش از برپایی اردوی تیم از آبادان داشتیم رودخانه بهنمشیر را برای برپایی اردو مناسب یافتیم. رودخانه بهمنشیر جوابگوی تمرینات تیم برای حضور در مسابقات بین المللی را دارد. از آنجاییکه آماده سازی زیر ساختها برای انجام تمرینات در این رودخانه نیاز به صرف زمان داشت، اردوی تیم را در اروند صغیر برپا کردیم.



فرزام با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی قایقرانی روئینگ کشور برای دو تا سه ماه در این محل برپا خواهد بود، تصریح کرد: در زمان حاضر اروند صغیر جوابگوی تمرینات تیم خواهد بود اما رودخانه بهمنشیر به دلیل وسعتی که دارد می تواند در انجام تمرینات تیم و بهبود قوای جسمانی بچه ها مفید تر باشد. ضصمن اینکه آبادان و خرمشهر از نظر جغرافیایی و دسترسی آسان به رودخانه دارای مزایای بسیاری برای پرداختن به این رشته ورزشی، جذب علاقمندان این رشته و انجام تمرینات مداوم و لازم را دارا هستند که متاسفانه تا کنون به آن پرداخته نشده است.



مربی تیم ملی قایقرانی روئینگ کشور همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا آبادان می تواند به عنوان پایلوتی برای تمرینات تیم ملی باشد، یادآور شد: رودخانه بهمنشیر دارای طول و عر ضی استاندارد است، علاوه بر آن دو طرف این رودخانه را مناظر طبیعی پوشانده اند که ورزشکار را از نظر روحی خسته نمی کند، چنانچه پایگاهی در آبادان ساخته شود به طور حتم اردوهای تیم ملی همه ساله به مدت چهار ماه در آبادان برگزار می شود.



در المپیکهای بعدی از نظر رتبه پیشرفت می کنیم



فرزام گفت: با توجه به اینکه توانسته ایم در بازیهای المپیک حضور داشته باشیم، در صورت حمایت همه جانبه مسئولان امر به طور حتم در المیپکهای بعدی از نظر رتبه پیشرفت می کنیم. با یک برنامه ریزی مدون و قویتربه طور حتم در المپیکهای بعدی صاحب مدال خواهیم شد.



وی جایگاه 26 بانو و 22 آقای قایقران کشورمان را در المپیک لندن رضایتبخش خواند و اظهار کرد: در بخش آقایان محسن شادی شرکت کننده ما بود که با سابقه حضور در دو المپیک سطح و عملکرد خوبی داشت و در بخش بانوان نیز سولماز عباسی برای نخستین بار در المپیک حضور یافت و هر چند که پیش از مسابقات مصدوم شده بود و شرایط خوبی نداشت اما به جایگاه خوبی رسید.با وجود این چنانچه به جای فینالD در فینال C قرار می گرفتیم رضایتبخش تر بود.



مربی تیم ملی قایقرانی روئینگ ایران گفت: در میان نوجوانان و جوانان استعدادهای بسیار خوبی در این رشته وجود دارد ولی متاسفانه عدم وجود لیگ در رشته روئینگ از یک سو و تامین نشدن ورزشکاران به لحاظ مالی از سوی دیگر سبب دلسردی آنان می شود. امیدوارم با پرداختن به این موضوعات، بتوانیم آینده بسیار خوبی را برای تیم ترسیم کنیم.