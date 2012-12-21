  1. حوزه و دانشگاه
۱ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸

وزیر ارشاد خبر داد:

صدور 1500 مجوز برای نشریات دانشجویی طی 2 سال گذشته

صدور 1500 مجوز برای نشریات دانشجویی طی 2 سال گذشته

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که طی دو سال گذشته، 1500 مجوز برای نشریات دانشجویی صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، گفت: نشریات دانشجویی و استانی در اولویت قرار دارند و به افرادی که کارهای ارزشمند هنری انجام می دهند درجه هنری اعطا می شود.
 
وی ادامه داد: صدور مجوز برای یک هزار و پانصد نشریه طی دو سال گذشته نشان دهنده بها دادن نظام و دولت جمهوری اسلامی به تقویت رسانه ها است.

کد مطلب 1771206

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