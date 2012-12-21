روایتی از امام کاظم(ع) در نجات از حسد/ از خدا عقل را با زاری بخواهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مجتبی تهرانی در یکی از سخنرانی های خویش به تشریح روایتی از امام موسی بن جعفر(ع) پرداخته است که به مناسبت ولادت ایشان در پی می آید.
روی عن موسی بن جعفر (ع) قال: «مَنْ اَرَادَ الْغِنَى بِلَا مَالٍ وَ رَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ وَ السَّلَامَةَ فِی الدِّینِ فَلْیَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ فِی مَسْاَلَتِهِ بِاَنْ یُکْمِلَ عَقْلَهُ.»
روایتی از موسی بن جعفر (ع) منقول است که حضرت فرمودند: هرکس بخواهد غنی شود امّا بدون مال. در باب غنا اینطور است که دو نوع غنا داریم: یک: غنای بالمال، دو: غنای عن المال؛ که در مورد دومی اینجا جایش نیست و آنچه مردم دنبالش هستند، غنای بالمال است. یعنی چه؟ یعنی میخواهند با پول، برای خودشان آرامش روانی درست کنند. خیال میکنند پول هرچه افزوده شود، آرامش روانی برایشان پیدا میشود و حال اینکه اشتباه می کنند. اتّفاقاً یک غنای عن المال داریم، یعنی روح، احساس بی نیازی میکند. چون غنا، بی نیازی است. مردم دنبال این هستند که با پول خودشان را بینیاز کنند و حال اینکه اشتباه میکنند. بی نیازی امر روانی است.
در غنای عن المال انسان از نظر روانی احساس میکند که پول احتیاج ندارد. امّا در غنای بالمال انسان خیال میکند هرچه پولش زیادتر شود، این احساس درونش پیدا میشود که دیگر احتیاج به پول ندارم، خیال میکند که هر چه بیشتر پول روی هم بگذارد، بیشتر احساس بینیازی میکند.
حضرت میفرمایند: اوّل؛ اگر کسی بخواهد احساس بی نیازی کند، امّا نه بر اثر مال؛ دوم؛ «وَ رَاحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ» و دلش از بیماری کشنده حسد آسوده گردد، چون حسد یکی از بیماریهای روانی است و همین آدم را بیچاره میکند و حسد انسان را رنج می دهد و او را تا سرحدّ مرگ می برد. سوم: «وَ السَّلَامَةَ فِی الدِّینِ»، و اگر کسی بخواهد دینش را هم حفظ کند و سالم بماند؛ این را خوب دقّت کنید که روایت سه مورد را میگوید که: غنای بدون پول، راحتی دل از بیماری کشنده حسد، سلامت در دین. اگر کسی این سه را میخواهد ، «فَلْیَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ فِی مَسْاَلَتِهِ بِاَنْ یُکْمِلَ عَقْلَهُ»، باید در خواستهای که از خدا دارد تضّرع کند، نه فقط دعا کند، بلکه تضرّع کند چون تضرّع بالاتر از دعا است.
تضرع یعنی خواستهای که همراه با سوز و ناله و سوزش دل باشد. لذا میگویند: تضرّع همیشه با زاری همراه است. «فَلْیَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ فِی مَسْاَلَتِهِ»، در خواستهاش تضرّع کند، چه بخواهد در سؤالش؟ «بِاَنْ یُکْمِلَ عَقْلَهُ»، از خدا بخواهد به او عقل بدهد. می فهمی یعنی چه؟ بخواهد خدا عقلش را کامل کند. معلوم میشود منشأ هر سه موردی که آقا فرمودند جهل و نفهمی و بی شعوری است. کسی که دنبال پول میرود تا خودش را بینیاز کند، بیشعور است. کسی که حسد میورزد، بی شعور است. عقلش کم دارد. کسی که ضربه به دینش میزند، آن هم از نظر عقلی کم دارد.
دین ما دین شعور است. هرچه سطح شعور بالاتر برود، از نظر دینی و همه این جهات، اینها هم همه بالا میروند. حتّی در بهشت، مقامات بهشتی بر محور عقل و شعور است. هرچه معرفت و شعور بالاتر ، درجهاش در بهشت بالاتر. در روایتی است که: ارزش یک رکعت نماز آدم با معرفت پیش خدا بیشتر است از هزار رکعت نماز انسان بیمعرفت دارد.
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