طراحی نظام ایده تا محصول/ نحوه برخورد با شرایط تحریمها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی نژاد در حاشیه جلسه کمیسیون دایمی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران طراحی نظام ملی نوآوری کشور را از موضوعات محوری این جلسه ذکر کرد و افزود: با این نظام می توان فرآیند ایده تا بازار را در کشور طراحی کرد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به جزئیات این فرآیند، اظهار داشت: فرآیند ایده تا بازار شامل تعیین دستگاه های حاضر در تبدیل ایده به بازار، وظایفی که بر عهده هر کدام از این دستگاه ها محول است، سیاستهای مورد نیاز در این زمینه و نحوه برخورد با شرایطی چون اعمال تحریم ها علیه کشور و شرایط فوق العاده می شود.



وی افزایش راندمان و بهره وری نوآوریهای کشور را از دیگر اثرات نظام ملی نوآوری دانست و ادامه داد: با طرح موضوعاتی در این جلسه مقرر شد تا هر یک از اعضای کمیسیون نظرات شخصی و سازمانی خود را برای دبیرخانه ارسال کنند.



مهدی نژاد اضافه کرد: دبیرخانه کمیته اختصاصی برای این امر به سرپرستی قائم مقام دبیرخانه تشکیل خواهد شد و با مشارکت دستگاه های مختلف این نظرات مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.



وی خاطر نشان کرد: پس از تهیه سند پشتیبان، سند تصویبی، مورد تایید شورای عتف قرار می گیرد و برای تایید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد.



معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان اینکه 80 درصد از زیر ساختهای اجرایی کردن این نظام در کشور موجود است، یادآور شد: در برخی از زمینه ها 10 تا 15 درصد خلل وجود دارد.



وی در عین حال با تاکید بر اینکه زیر ساختهای لازم در کشور به صورت هدفمند سازماندهی نشده است، افزود: به منظور اجرایی کردن این نظام درصدد هستیم تا توانمندیهای موجود در کشور سازماندهی شود تا به سرعت بتوانیم به اهداف خود دست یابیم.