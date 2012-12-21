راه اندازی هزار واحد علمی کاربردی/ خبرگی دانشجویان دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورعباس در آیین تجلیل از برترینهای عرصه پژوهش و فناوری همچنین دانشجویان نمونه دانشگاه جامع علمی کاربردی، اظهار داشت: تا دو سال پیش حدود 640 مرکز آموزشی در زیرمجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی فعالیت می کردند که به لحاظ کمی افزایش خوبی داشته و درعین حال با توجه به رسالت آنها، مراکز جدید عمدتا در جوار محیط کار راه اندازی شده اند.

وی با بیان اینکه مقاطع تحصیلی دانشگاه جامع علمی شغل‌محور است، تاکید کرد که بیش از هزار شغل در کشور احصاء و بر این اساس رشته‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی راه‌اندازی شده است.

پورعباس با بیان اینکه رشته - شغل های علمی کاربردی در سراسر کشور بومی سازی شده اند، افزود: در حال حاضر بیش از 65 درصد فارغ التحصیلان ما جذب بازار کار مرتبط با رشته تحصیلی شان می شوند که در برخی حوزه ها، این جذب 100 درصد است.

به گفته رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، دوره‌های کارشناسی حرفه‌ای ارشد این دانشگاه پروژه محور است و بر این اساس نیز دوره‌های مهندسی خبرگی راه‌اندازی می‌شود که این دوره‌ها نیز به منظور توسعه فناوری در محیط کار خواهد بود.

وی همچنین از برنامه ریزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای راه اندازی دوره های مهندسی خبره معادل مقطع دکتری دیگر دانشگاهها برای اولین بار خبر داد.