حمید ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر، به جریان دیدار تیم‎های شهرداری ارومیه و کاله مازندران اشاره کرد و ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی روال عادی خود را داشت و بدون هیچ مشکل خاصی در جریان بود تا اینکه در گیم سوم محمد موسوی (بازیکن کاله) از اینکه توسط بازیکنان ما دو بار متوالی دفاع شده بود، عصبانی شد و توپ را به سمت تماشاگران پرتاب کرد.

وی ادامه داد: این حرکت موسوی اهانت و بی‌احترامی به تماشاگران‎مان بود و باعث تحریک آنها شد. داور هم قصد داشت به این بازیکن کارت زرد بدهد اما قبل از اینکه این کار انجام شود، ناظر مسابقه (شفقی) داور بازی را به پائین فراخواند و بازی را متوقف کرد در حالیکه مشکل خاصی نبود.

مربی تیم والیبال شهرداری ارومیه اضافه کرد: حتی از داور پرسیدیم که چرا کارت ندادی؟ گفت که شفقی مهلت نداد اما نماینده سازمان لیگ تاکید کرد با بازگشت کاله اول باید این کار انجام شود که البته کاله به زمین بازنگشت.

"گفته می‎شود پرتاب اشیاهای مختلف و به خصوص پیچ و مهره از سوی تماشاگران شرایط را برای ادامه بازی غیرممکن کرده بود. پس چطور شما می‎گوئید مشکل خاصی وجود نداشت"؟، وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: من که پیچ و مهره‌ای ندیدم، اگر هم بوده مسبب آن خود موسوی است که به تماشاگران‌مان بی‌احترامی کرد. ضمن اینکه اینها دلیلی برای تعطیل کردن بازی و اینکه حریف راضی به ادامه بازی نشود، نیست.

وی تاکید کرد: هیچ مشکلی که مانع از ادامه بازی شود در سالن وجود نداشت. پرتاب اشیا در خیلی از سالن‌ها دیده می‎شود. خود ما وقتی در آمل بازی داشتیم شاهد پرتاب اشیاهای مختلفی بودیم و حتی بیرون از سالن شیشه تاکسی ما را شکستند. در ورامین شیشه نوشابه به سمت‌مان پرتاب می‎کردند اما مگر ما از ادامه بازی خودداری کردیم؟

مربی تیم والیبال شهرداری ارومیه با بیان اینکه همیشه در سالن ارومیه نیروهای امنیتی چندین برابر دیگر شهرها مستقر می‌شوند، یادآور شد: به نظرم کاله که شهرام محمودی را هم به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداشت، دنبال بهانه‎ای برای متوقف کردن بازی بود و ناظر مسابقه با تصمیمی که برای فراخواندن داور به پائین گرفت، این بهانه را به خوبی دست آنها داد. در حالیکه این داور است که در صورت غیرعادی بودن شرایط سالن باید بگوید نمی توانم قضاوت را ادامه بدهم.

وی تاکید کرد: بازیکنان و مربیان کاله بدون مجوز و هماهنگی ناظر مسابقه زمین را ترک کردند. ما صدای ضبط شده نماینده سازمان لیگ که در تلویزیون ارومیه این موضوع را اعلام کرد، داریم.

ساداتی در پایان با بیان اینکه منطقی آن است که کمیته انضباطی به کاله باخت فنی داده و ما را 3 بر صفر برنده معرفی کند، به خبرنگار مهر گفت: داور و ناظر مسابقه برای بازگشت کاله به زمین مسابقه مهلت قانونی در نظر گرفت اما این تیم نیامد در صورتیکه شرایط برای ادامه بازی کاملا عادی بود، اگر غیر از این بود ناظر و داوران در جایگاه خود مستقر نمی‌شدند. اصلا اگر سالن شرایط غیرعادی داشت که جان افراد در خطر بود ماموران امنیتی اجازه بازی نمی‌دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته سیزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور، چهارشنبه گذشته دیدار تیم‍های شهرداری ارومیه و کاله مازندران در گیم سوم متوقف شد. قرار است کمیته انضباطی دوشنبه آینده در مورد این بازی و نتیجه آن تصمیم گیری کند.