دانشجویان حفاظت و مرمت آثار تاریخی صاحب منبع درسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «زبان انگلیسی برای دانشجویان حفاظت و مرمت آثار و ابنیه فرهنگی - تاریخی» برای اولین بار در کشور توسط انتشارات دانشگاه یزد منتشر شد.

نویسندگان این کتاب محسن عباسی هرفته، محمد علی قوه ندوشن و سیدشهاب الدین حیدری هستند. از مهم‌ترین مشخصه‌های کتاب مذکور که با هدف پرکردن خلأ آشنایی دانشجویان این رشته در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری با زبان انگلیسی تدوین شده است، می‌توان به این مورد اشاره کرد: بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزش زبان انگلیسی در طرح ­ریزی کتاب.

به علاوه انتخاب و استفاده از متون چند لایه در بدنه اصلی این کتاب که امکان بهره‌مندی مخاطبان با سطوح دانشی متفاوت را فراهم می‌کند؛ به‌طوری که مطالب کتاب برای یک دانشجوی کارشناسی سطحی از آموزش را به همراه دارد و برای یک دانشجوی دکتری سطح بالاتری را به همراه خواهد داشت.

این کتاب شامل 8 درس است و هر درس موضوعی مستقل و ویژه را دنبال می‌کند. برآیند دروس، حوزه قابل قبولی از دانش حفاظت و مرمت را پوشش می‌دهد. هر درس، شامل متنی ویرایش شده از متون اصلی انگلیسی است وبه فراخور اهداف کتاب و قابلیت متن، تمرین‌های متنوعی در ربط با متن مورد نظر طرح ریزی شده است.