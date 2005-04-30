اولين جشنواره ملي ترويج سيستمهاي آبياري تحت فشار برگزار مي شود

صفر موسي پور رئيس ستاد اين جشنواره در گفتگو با خبرگزاري مهر در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : به منظور ترويج استفاده از روشهاي آبياري تحت فشار ، افزايش بهره وري آب كشاورزي و توان استفاده بهينه از منابع آب و خاك اولين جشنواره ملي ترويج سيستمهاي آبياري تحت فشاربرگزار مي شود.

وي در اين خصوص گفت: اين جشنواره با شركت استانهاي پيشرو در اين زمينه از جمله فارس ، كرمان ، همدان ، جيرفت ، اذربايجان شرقي ، اصفهان ، كردستان و استانهاي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي با حضور مسئولين وزارت كشاورزي و جمعي از مسئولين استان و شهرستان در محل فرهنگسراي سيمرغ نيشابور برگزار مي شود.

وي افزود : در حاشيه اين جشنواره نيز نمايشگاهي از فعاليتهاي سيستمهاي آبياري تحت فشار برپا و در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .