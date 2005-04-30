۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۰:۱۸

مدير ترويج و مشاركت مردمي سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي :

اولين جشنواره ملي ترويج سيستمهاي آبياري تحت فشار برگزار مي شود

اولين جشنواره ملي ترويج سيستمهاي آبياري تحت فشار در تاريخ 21 و 22 ارديبهشت ماه امسال در شهرستان نيشابور برگزار خواهد شد.

صفر موسي پور رئيس ستاد اين جشنواره در گفتگو با خبرگزاري مهر در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : به منظور ترويج استفاده از روشهاي آبياري تحت فشار ، افزايش بهره وري آب كشاورزي و توان استفاده بهينه از منابع آب و خاك اولين جشنواره ملي ترويج سيستمهاي آبياري تحت فشاربرگزار مي شود.

وي در اين خصوص گفت: اين جشنواره با شركت استانهاي پيشرو در اين زمينه از جمله فارس ، كرمان ، همدان ، جيرفت ، اذربايجان شرقي ، اصفهان ، كردستان و استانهاي خراسان رضوي ، شمالي و جنوبي با حضور مسئولين وزارت كشاورزي و جمعي از مسئولين استان و شهرستان در محل فرهنگسراي سيمرغ نيشابور برگزار مي شود.

 وي افزود : در حاشيه اين جشنواره نيز نمايشگاهي از فعاليتهاي سيستمهاي آبياري تحت فشار برپا و در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت .

