عدم اتصال خطوط انتقال آب، عامل بلااستفاده ماندن تصفیه خانه بیرجند است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غلامرضایی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان، اظهارداشت: علیرغم هزینه کرد 20 میلیارد تومان اعتبار در پروژه تصفیه خانه بیرجند این طرح به دلیل عدم اتصال خطوط انتقال آب بلا استفاده مانده و مردم امکان بهره برداری از این پروژه را ندارند.

وی همچنین در خصوص اعتبارات خشکسالی تخصیص یافته به بخش آب استان، تصریح کرد: از محل اعتبارات ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل مدیریت بحران 18 میلیارد ریال اعتبار به آب منطقه ای استان تخصیص یافته است.

غلامرضایی اضافه کرد: با توجه به کمبود اعتبارات در سال جاری و نیاز مبرم مردم به پروژه های آبرسانی باید در حداقل زمان باقی مانده اجرای طرح های اولویت دار در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: در این راستا قرار است، از محل اعتبار اختصاص یافته کار اجرای خطوط انتقالی تصفیه ‌خانه آب شهر بیرجند انجام شود، چرا که این پروژه زمان ‌بر شده و در صورت عدم تکمیل آن هزینه بیشتری را در پی دارد.

غلامرضایی در ادامه تعداد منابع آبی خراسان جنوبی را 11 هزار و 59 منبع عنوان کرد و بیان داشت: در حال حاضر سه هزار و یک حلقه چاه ، شش هزار و شش رشته قنات و دو هزار و 52 دهنه چشمه در این استان وجود دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ‌ای خراسان جنوبی گفت: از تعداد 33 دشت خراسان جنوبی ،14 دشت آزاد و 19 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: در توزیع اعتبارات خشکسالی در سهمیه شهرستانها عادلانه توزیع انجام شده است.

علی اکبر بسکابادی با تاکید بر بالا بودن هزینه ها، خواستار تخصیص 20 درصد هزینه ها در قالب کمک هزینه به آب فاضلاب روستایی استان شد.