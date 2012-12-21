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۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۲

پورقیومی اعلام کرد:

اجرای ده‌ها طرح فرهنگی در هیئت های مذهبی ابرکوه با اعتبار 120 میلیون ریالی

اجرای ده‌ها طرح فرهنگی در هیئت های مذهبی ابرکوه با اعتبار 120 میلیون ریالی

ابرکوه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه از اجرای ده ها طرح فرهنگی در هیئت های مذهبی این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد.

حجت الاسلام محمد پورقیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها مشارکتی و پیشنهاد طرح با هیئت های مذهبی است و پس از طرح و تصویب در جلسه شورای هیئات مذهبی شامل کمک های این اداره خواهد شد.

وی افزود: مبلغ 120 میلیون ریال برای اجرای این برنامه ها توسط اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه در نظر گرفته شده است.

پورقیومی گفت: برگزاری نمایشگاه پیشینه عزاداری در ابرکوه توسط هیئت دروازه میدان، ایجاد کتابخانه تخصصی مداحان در امامزاده احمد، حمایت از جلسات قرآنی هیئت های مذهبی محله بازار و روستای احمدآباد برخی از این طرح هاست.

وی ادامه داد: مسابقه تفسیر سوره حجرات و فجر توسط هیئت دربقلعه و آموزش تخصصی مداحان در قالب کارگاه آموزشی، چاپ نشریه و .... توسط هیئت مذهبی روستای رئیس آباد نیز از طرح های در دست اجرا توسط این هیئت هاست.

پورقیومی گفت: بر اجرای این برنامه ها نظارت می شود و پرداخت کمک هزینه ها منوط به تأیید برگزاری برنامه ها توسط این ناظرین و ارائه مستندات لازم است.

کد مطلب 1771366

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