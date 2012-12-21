حجت الاسلام محمد پورقیومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح ها مشارکتی و پیشنهاد طرح با هیئت های مذهبی است و پس از طرح و تصویب در جلسه شورای هیئات مذهبی شامل کمک های این اداره خواهد شد.

وی افزود: مبلغ 120 میلیون ریال برای اجرای این برنامه ها توسط اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه در نظر گرفته شده است.

پورقیومی گفت: برگزاری نمایشگاه پیشینه عزاداری در ابرکوه توسط هیئت دروازه میدان، ایجاد کتابخانه تخصصی مداحان در امامزاده احمد، حمایت از جلسات قرآنی هیئت های مذهبی محله بازار و روستای احمدآباد برخی از این طرح هاست.

وی ادامه داد: مسابقه تفسیر سوره حجرات و فجر توسط هیئت دربقلعه و آموزش تخصصی مداحان در قالب کارگاه آموزشی، چاپ نشریه و .... توسط هیئت مذهبی روستای رئیس آباد نیز از طرح های در دست اجرا توسط این هیئت هاست.

پورقیومی گفت: بر اجرای این برنامه ها نظارت می شود و پرداخت کمک هزینه ها منوط به تأیید برگزاری برنامه ها توسط این ناظرین و ارائه مستندات لازم است.