شش بانوی کاراته کای کرمانشاهی به اردوی تیم ملی ناشنوایان دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش شاهرخی گفت: آرزو قادری، ناهید امیری، پروین یاره، زهرا اسعدتبار، مهسا احمدیان و بهاره صفری عنوشش بانوی ناشنوا و کارته کای کرمانشاهی هستند که به اردوی تیم ملی کارته ناشنوایان دعوت شده اند.

وی همچنین از دعوت شدن بهاره آذرسینا، سارا کرمی و مریم قهرمانی به اردوی تیم ملی پینگ پنگ ناشنوایان کشور برای شرکت در دوره بیست و دوم بازی های المپیک سال 2013 ناشنوایان که در صوفیه بلغارستان برگزار می شود، به عنوان افتخاری دیگر برای ورزشکاران کرمانشاهی یاد کرد.

شاهرخی ادامه داد: برای همین مسابقات و در رشته جودو، سه ورزشکار ناشنوای کرمانشاهی به نام های مهرداد صیدی که گردن آویز طلای بازی های آسیایی سال 2012 را در اختیار دارد، احسان زارع و دانیال پورچمنی به اردوی تیم ملی جودو ناشنوایان کشور، دعوت شده اند.

وی گفت: این جودوکاران قرار است تمرینات خود را به مدت یک هفته در تهران و زیرنظر محمد منصوری پیگیری کنند.

