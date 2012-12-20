به گزارش خبرنگار مهر، هفته اخیر سازمان صدا و سیما اتفاقات و حاشیههای فراوانی را پشت سر گذاشت. برخی از این اتفاقات را مرور میکنیم.
استراحت اهالی "شکرستان"
این هفته خبر رسید تولید سری انیمیشنهای "شکرستان" که در جذب مخاطب هم موفقیت بسیاری کسب کرد، تا سال آینده متوقف میشود.
مسعود صفوی، تهیهکننده "شکرستان" که با همکاری حوزه هنری و مرکز پویانمایی صبا تولید میشود، در این باره گفت: بعد از تولید آخرین سری تصمیم گرفتیم یک سال استراحت کنیم و در این مدت فکر کنیم تا شاید به ایدههای جدیدی درباره کار برسیم.
انتقاد شدید مردم دشتستان از صدا و سیما
موسوینژاد نماینده مردم دشتستان با اشاره به سیل ویرانگر ششم آذرماه این شهرستان طی نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در عین حال با انتقاد از آنچه "بیتوجهی مسوولان استانی و کشوری به مشکلات مردم سیلزده دشتستان" خواند، بخشی از این بیتوجهیها را متوجه صداوسیما و شخص عزتالله ضرغامی رییس این سازمان دانست و ادامه داد: جان باختن پنج نفر از مردم دشتستان کماهمیت نیست و صداوسیما باید عدالت خود را در این زمینه بررسی و از خداوند طلب مغفرت و از مردم دشتستان طلب حلالیت کند.
معرفی داوران بخش تلهفیلم و سریال طنز جشنواره جام جم
طبق حکم معاون سیما، احمدرضا معتمدی، مسعود جعفری جوزانی، فریبرز عربنیا، شهریار بحرانی، حسن بشکوفه، مجید انتظامی و هنگامه قاضیانی اعضاء منتخب برای عضویت در این هیات معرفی شدهاند.
دومین جشنواره تلویزیونی جامجم نهم بهمن ماه برگزار میشود. اعضای داوران، منتخبی از صاحبنظران در حوزه موسیقی، کارگردانی، بازیگری، تهیه کنندگی و فیلم نامه نویسی را شامل می شود.
همچنین مرضیه برومند، مجید شکیبا، امیر بکان، مسعود نقاشزاده، یدالله صمدی و بیژن بیرنگ اعضای هیات داوران دومین جشنواره تلویزیونی جامجم در زمینه آثار طنز هستند.
آغاز برنامهریزی انتخاباتی رسانه ملی
هفته گذشته اولین نشست مشترک شورای نظارت بر صداوسیما برای برنامهریزیهای تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه سیدعزتالله ضرغامی، رییس رسانه ملی با ارائه گزارش مشروحی از برنامهریزیهای تبلیغاتی و رسانهای انجام شده در این سازمان برای انتخابات آینده گفت که در این انتخابات مهمترین دغدغه رسانه ملی رعایت اصول و منویات رهبر معظم انقلاب در مشارکت حداکثری مردم و ایجاد فضای سالم برای رقابتهای انتخاباتی است.
ممنوعیت بحث سیاسی در "ویتامین ۳"
علی زاهدی تهیهکننده برنامه تلویزیونی "ویتامین ۳" با بیان اینکه ساعت پخش این برنامه تغییر خواهد کرد، گفت: افراد سیاسی به این برنامه میآیند ولی بحث و جدلهای سیاسی ممنوع است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای انتخاب سوژه و مهمان با توجه به این موارد با مشکل مواجه نشدهاید؟ پاسخ داد: خیر. اول اینکه ما یک اتاق فکر متشکل از 10 نفر داریم که هر هفته شنبهها موضوعات و مهمانها را مشخص میکنیم. دوم اینکه هر روز بعد از پخش برنامه گروهی 20 نفره یک صبحانه کاری با هم میخوریم و در آنجا با هم قرار و مدارهای برنامههای روز بعد را میگذاریم.
تهیهکننده برنامه "کولهپشتی" در پاسخ به این سوال که آیا شما مهمانان سیاسی با رویکرد سیاسی نیز به برنامه دعوت خواهید کرد؟ گفت: خیر. برنامه ما کاملا شاد و مفرح است و ما در آن سبک زندگی ارائه میدهیم. بحث و جدل سیاسی هم نداریم. البته به این معنا نیست که افراد سیاسی مهمان برنامه ما نخواهند بود. بلکه آنها مهمان هستند اما قطعا موضوعات سیاسی نخواهد بود. در حال حاضر نیز تا یک ماه و نیم آینده موضوعات برنامه و مهمانان را تعیین کردهایم.
ساخت برنامهای براساس زندگی شهید این بار با روایت مردان
حبیب الله والی نژاد؛ مدیر گروه حماسه و دفاع مقدس شبکه اول درباره ساخت برنامهای مشابه "کتاب دا" برای کتاب "نورالدین پسر ایران" به خبرنگار مهر گفت: مجموعه "کتاب دا" شروع خوبی برای روایت کتابها بود و تجربه خوبی شد تا ما بتوانیم این بحث را ادامه دهیم. بنابراین سراغ کتاب تازهای رفتیم و در این زمینه تلاش کردیم با توجه به تجربههای قبلی کار تازه را پیش ببریم.
وی افزود: این برنامه نیز توسط تیم قبلی ساخته میشود و برای کتاب "نورالدین پسر ایران" روایت را این بار به آقایان سپردهایم. همچنین سعی کردهایم در هر قسمت از روایت این کتاب، یک قصه بگوییم و به پایان ببریم. در واقع هر قسمت دارای شروع، اوج و فرود خاص خود است.
مدیر گروه حماسه و دفاع مقدس شبکه اول، با اشاره به قرار گرفتن این مجموعه در مرحله پیش تولید اظهار کرد: با توجه به اینکه دوستان باید تمام کتاب را با دقت مطالعه و آن را به داستانهای مجزا تبدیل کنند، برای این مرحله نیازمند زمان هستیم. این بار نیز در بخش انیمیشن قرار است از رایانه و قلم نوری استفاده شود. "کتاب دا" کاملا نقاشی بود و پروسه مفصلی را شکل داد. بنابراین آزمون و خطاهایمان را انجام دادهایم.
هنوز تبلیغات انتخاباتی آغاز نشده است
عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما در حاشیه یازدهمین گردهمایی پژوهشگران رسانه ملی در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر در این خصوص که با توجه به مشخص بودن حضور برخی چهرهها به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری، چرا از نمایش تصویر و پوشش مراسم سخنرانی آنها اجتناب نمیشود تا به منزله تبلیغ انتخاباتی محسوب نشود، تصریح کرد: سیاستهای انتخاباتی در مرحله تدوین نهایی است و بعد از اینکه در سازمان مورد تصویب قرار گرفت و مراحل قانونی آن طی شد، در شورای عالی تبلیغات که با حضور وزیر کشور تشکیل میشود، سیاستهای کلان تبلیغاتی نیز به تصویب میرسد.
وی افزود: تا آن زمان با توجه به تجربهای که رسانه ملی دارد درباره شخصیتهای حقیقی و حقوقی که به طور متعارف در برنامههای مختلف حضور داشتند، چندان سخت گیری نخواهد شد. چون فاصله زیادی تا انتخابات داریم و اگر قرار باشد با هر شایعه و احتمالی بخشی از دولتمردان حتی در حوزه حقوقی حذف شوند، قطعا در اطلاع رسانی کشور مشکل ایجاد میشود. اما با مشخص شدن چارچوب قوانین، همچون دورههای قبل احتیاطهای لازم به عمل خواهد آمد.
دلایل جدایی ضیاء از "خوشا شیراز"
این هفته خبر رسید سید علی ضیاء دیگر برنامه استانی "خوشا شیراز" را اجرا نمیکند. زمانی که از او در این باره پرسیدیم، اظهار کرد: راستش تصمیم گرفتم به دلیل فشار کاری مدتی از "خوشا شیراز" فاصله بگیرم تا کیفیت اجرایم مطلوب باشد به همین دلیل از هادی قندی تهیهکننده برنامه مرخصی گرفتم. خدا را شکر همه نسبت به من لطف داشتند. معتقدم بهتر است برخی وقتها برای برنامهها و اتفاقاتی که دوست داریم، هزینه کنیم، من هم با این تصمیم خواستم تازه و پر انرژی بمانم.
وی افزود: من یک سال و دو ماه در این برنامه بودم. از این اتفاق هم خوشحالم و آن را دوست داشتم. همواره نیز در این مدت تهیهکننده برنامه و مدیر کل صدا و سیمای فارس لطف داشتند. گرچه مشکلاتی نیز وجود داشت و مدیرانی بودند که برخی از اتفاقات را برنمیتابیدند. جالب است بگویم در این مدت که من اجرا را برعهده داشتم برنامه تا 95 درصد بیننده داشت؛ اتفاق فوق العادهای است که مردم استان فارس ما را پذیرفتند و در طول این مدت هر هفته در هتل به استقبالمان میآمدند.
نظر شما