441 مسکن روستایی توسط کمیته امداد لرستان افتتاح می شود

ولی الله منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نهاد برنامه‌های مختلفی را برای اجرا در ایام دهه فجر در نظر گرفته که افتتاح واحدهای مسکونی مددجویان روستایی یکی از برنامه‌هایی است .

وی با بیان اینکه 140 میلیون ریال برای ساخت هر واحد مسکونی روستایی از طریق تسهیلات بانکی و کمکهای بلاعوض کمیته امداد استان هزینه شده است، گفت: در این راستا کمیته امداد برای احداث این واحدهای مسکونی 17 میلیارد و 640 میلیون ریال پرداخت کرده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان با اشاره به برخی از برنامه‌های در نظر گرفته شده برای اجرا در ایام دهه فجر یادآور شد: افتتاح 34 واحدمسکونی شهری با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 700 میلیون ریال برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان لرستان و اجرای طرح‌های اشتغالزایی برای مددجویان لرستانی از دیگر جمله برنامه‌هایی است که توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) استان صورت می‌گیرد.

منتظری بیان داشت: اهدای جهیزیه به نوعروسان و هدیه ازدواج به تازه‌ دامادها نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در ایام دهه فجر اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تجلیل از زنان نمونه سرپرست خانوار و مجریان طرح‌های اشتغال را نیز از دیگر برنامه‌هایی عنوان کرد که توسط کمیته امداد استان در ایام دهه فجر اجرا می‌شود.