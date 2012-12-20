  1. ورزش
۳۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

یک هشتم نهایی جام حذفی/

تیم دایی بازی برده را باخت/ صنعت نفت حریف سپاهان اصفهان شد

تیم فوتبال راه آهن در شرایطی که با دو گل از میزبانش پیش بود، در پایان 120 دقیقه نتیجه را به صنعت نفت واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های فوتبال جام حذفی و از مرحله یک هشتم نهایی، عصر امروز پنجشنبه تیم فوتبال صنعت نفت در آبادان میزبان راه آهن تهران بود و در پایان 120 دقیقه موفق شد شاگردان علی دایی را با نتیجه 3 بر 2 شکست دهد و حریف سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی شود.

در این بازی ابتدا راه اهن با گل های محمدحسن رجب زاده(4) و حسین پاشایی(40) از میزبانش پیش افتاد اما صنعت نفت با وجود اینکه در دقیقه 55 یک ضربه پنالتی را توسط رسول نویدکیا از دست داد اما در دقایق 69 و 84 توسط بهنام برزای به دو گل رسید تا بازی به وقت اضافه کشیده شود.

در وقت های اضافه این صنعت نفت بود که در دقیقه 117 توسط روح الله عرب به گل برتری دست پیدا کرد تا در مرحله بعدی حریف سپاهان اصفهان شود.

