مهدی ادیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: با اینکه ووشکاران تیم هیئت ووشو استان قم امتیازات ارزشمندی را در هفته های پنجم و ششم مسابقات لیگ دسته اول ووشو باشگاه های کشور از دست دادند اما همچنان شانس صعود داریم.



وی ادامه داد: پیش از اینکه در هفته های پنجم و ششم رقابت های این فصل با رقبا دیدار کنیم، فاصله ما با صدر جدول رده بندی تنها سه امتیاز بود اما اکنون این فاصله امتیازات زیاد شده است و این هفته ووشوکاران تیم هیئت قم می توانند با عملکرد خوب خوب بار دیگر مدعی صعود شوند.



دبیر هیئت ووشو استان قم بیان داشت: ما این هفته شاهد دو بازی بسیار مهم و سرنوشت ساز ووشوکاران شایسته هیئت قم با رقبا خواهیم بود که انشاءالله در صورت برتری در هر دو مسابقه تیم ما به صدرنشین جدول گروه نخست مقدماتی این فصل نزدیک تر می شود.



وی عنوان کرد: ووشوکاران تیم هیئت قم که انگیزه بالایی برای رقابت های این هفته دارند ابتدا در دیداری از هفته هفتم مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور به مصاف تیم سپاه سلمان استان سیستان و بلوچستان می روند و در دیدار هفته هشتم نیز با تیم هیئت خوزستان رو به رو خواهند شد و در صورت کسب پیروزی در هر دو دیدار به سه امتیازی مجدد هیئت خوزستان در صدر می رسند.



در بازی‌های خانگی یقه تیم های مدعی را می گیریم



سرمربی تیم والیبال سفیر قم گفت: بعد از کسب سه پیروزی متوالی به موقعیت بسیار خوبی رسیده ایم و حالا می توانم بگویم که در بازی های خانگی بعد یقه دو مدعی بالای جدولی را هم خواهیم گرفت.



سیدروح الله شفیعی در پایان مسابقه تیم های سفیر قم و طلایی پوشان ورامین در هفته نهم مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: این بازی یک بار دیگر نشان داد که ما همچنان در مسیر رشد و پیشرفت حرکت می کنیم و آینده درخشانی داریم.



وی اضافه کرد: بازیکنان ما تمام خواسته های کادر فنی را در هر سه گیمی که پیروز میدان بودیم به خوبی اجرا کردند، ما نباید به سادگی گیم سوم را به تیم طلایی پوشان ورامین می باختیم اما از آغاز آن گیم کار را ساده تلقی کردیم و در نهایت یک گیم به تیم حریف واگذار کردیم.



سرمربی تیم والیبال سفیر قم در پاسخ به اینکه آیا سفیر قم شانس صعود به لیگ برتر والیبال را دارد، اظهار داشت: اگر به من باشد هرگز با قاطعیت نمی گویم که به مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور می رویم اما این را با یقین می گویم که می توانیم یکی از شانس های صعود باشیم، ما بازیکنان خوبی داریم که امسال در لیگ بر تجربه خود می افزایند و سعی کرده ایم که مبادا فشار و استرس لیگ برتری شدن روی دوش آنها سنگینی کند.



وی یاد آور شد: تیم ما در پنج بازی دیگر دور برگشت مرحله گروهی رقابت های لیگ دسته اول والیبال قهرمانی باشگاه های کشور بازی های حساسی در پیش دارد ولی به شما اطمینان می دهم که در دور برگشت باخت های دور رفت را جبران می کنیم و به پلی آف می رویم.



صبا برابر ملوان متحمل شکستی سنگین شد



تیم فوتبال صبای قم برابر تیم ملوان بندر انزلی در لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور با نتیجه‌ای پر گل و البته دور از انتظار شکست خورد.



شکست سنگین و ناباورانه تیم فوتبال صبای قم که در هفته چهارم از دور رفت مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال امید در شهر انزلی در حالی رقم خورد که میزبان با این پیروزی به روند رو به رشد خود ادامه داد و صبا بیشتر به بحران نزدیک شد.



در حالی که سه گل در این بازی به ثمر رسید هر سه گل سهم ملوانی ها بود تا میزبان از فرصت بازی در خانه برابر تیم بحران زده صبای قم به خوبی بهره برده و بدین ترتیب جایگاه خود در صدر جدول رده بندی لیگ برتر فوتبلا امید باشگاه های کشور را تثبیت کند.



در این دیدار که با حضور تماشاگران انزلی برگزار شد، بازی با برتری صبا آغاز شد اما شاگردان سیدمحسن بابامیری که از سه بازی قبل خود یک امتیاز در کارنامه داشتند، نتوانستد از دومین بازی خارج از خانه نتیجه خوبی بگیرند و تن به سومین باخت این فصل دادند.



این در حالی است که امسال دیگر تیم‌های حاضر در گروه سوم مسابقات لیگ‌ برتر فوتبال باشگاه های کشور نیز مدعی هستند و در صورت ادامه روند نتایج نه چندنا خوب صبای قم، نمی‌توان عملکرد بسیار خوبی را از سوی این تیم در لیگ برتر امید متصور شد و این تیم که هم اکنون قعرنشین جدول رده بندی لیگ برتر است بیشتر در سراشیبی سقوط قرار می گیرد.



شاگردان سیدمحسن بابامیری هفته گذشته نیز در خانه خود یعنی مجموعه ورزشی تختی قم برابر تیم امید برق شیراز به میدان رفتند و اکنون نیز با توجه به سه باخت برابر نساجی مازندران، فولاد خوزستان ملوان بندر انزلی و تنها یک تساوی با برق شیراز، یک امتیازی هستند تا صبا در مکان آخر جدول رده‌بندی بازی‌‌ها قرار بگیرد.

