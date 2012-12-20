هلال احمر ایران باید برای همه دنیا الهام بخش باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد که در مراسم روسای جمعیت هلال احمر سراسر کشور سخن می گفت افزود :‌نگاه ما به هلال احمر نگاه انسانی است .

وی با تقدیر از خدمات و اقدامات انجام گرفته در جمعیت هلال احمر کشور ادامه داد : این جمعیت مسیر خیلی خوبی را طی کرده و کارهای خوبی را انجام داده است و باید اقدامات خود را گسترش دهد.

رییس جمهوری با بیان اینکه اقدامات هلال احمر باید بگونه ای باشد که در کمترین زمان ممکن به محل حادثه برسند خاطر نشان کرد : حوادث نباید از ما تلفات انسانی بگیرند .

احمدی نژاد گفت : جمعیت هلال احمر در مرکز هر استان باید هلی کوپتری به منظور امداد و نجات حادثه دیدگان داشته باشد تا به سرعت بتواند اقدمات امدادی را انجام دهد.

احمدی نژاد با تاکید بر گسترش امکانات و تجهیزات هلال احمر تصریح کرد: نگران منابع نباشید ، منابع را خدا می رساند در حالیکه دشمنان خیال می کنند منابع دست آنهاست و محدودیت ایجاد می کنند.

رییس جمهور گفت : وظیفه هلال احمر وظیفه ای مقدس و الهی است و لباس آن این پیام را دارد که ما اهل ایثار و گذشت برای دیگران هستیم که بهترین پیام برای مردم دنیاست .

احمدی نژاد آرزو کرد : کاش روزی برسد که همه جمعیت ایران عضو هلال احمر باشند و آموزش های لازم را در این زمینه ببینند.

رییس جمهوری گفت : هلال احمر جایی است که ایثار و فداکاری به شکل سازمان یافته در آن بروز و ظهور می یابد و انسان هایی که به دنبال خدا گونه شدن هستند فرصت تجلی سازمان یافته در آن را دارند.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر درست شده برای اینکه در خدمت دیگران باشد افزود :‌اقدامات این جمعیت نتایج خوبی به دنبال داشته است که آثار ان را در جامعه می بینیم .

رییس دولت دهم با اشاره به زلزله ورزقان ادامه داد : در این زلزله جنس زحمات داوطلبان هلال احمر در مقایسه با سایر سازمان ها از جنس دیگری بود .

وی با بیان اینکه تا کنون دو بار شخصا در این محل حضور پیدا کرده و برای بار سوم هم خواهم رفت خاطر نشان کرد : جمعیت هلال احمر برای تمامی سنین از کودک تا افراد مسن برنامه ریزی های خاص خود را داشت که بسیار مفید بود.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه اوج کمال انسان گذشت و فداکاری برای دیگران است گفت : همه ما پیامبر اسلام (ص) را به این دلیل دوست داریم که همه وجود ایشان برای تربیت جامعه، پیشرفت و نجات انسان ها وقف شده بود .

احمدی نژاد گفت : لذت انسان بودن در ایثارگری است و همه زیبایی زندگی در ایثار و از خود گذشتگی است .

رییس جمهوری با بیان اینکه راه رسیدن به قله های کمال تلاش و فداکاری برای دیگران است ادامه داد : انسان به طور فطری می خواهد در بالا ترین نقطه کمال قرار گیرد و آن اعمالی انسان را متعالی و جاودانه می سازد که با ایثار و گذشت برای دیگران همراه باشد .

احمدی نژاد تاکید کرد : راه دیگری برای انسان شدن انسان ها جز ایثار و فداکاری نیست و اگر به تاریخ نگاه کنیم همه کسانی که ماندگار تر و برجسته تر هستند اهل ایثار و فداکاری بودند.

وی با اشاره اهمیت وظایف هلال احمر در نجات جان انسان ها گفت : نجات جان یک انسان نجات همه دنیا و نجات دادن یک نفر از غصه نجات همه دنیا از غصه هاست که این وظیفه در هلال احمر به خوبی دیده می شود.

گفتنی است رییس جمهوری قبل از حضور در مکان برگزاری این همایش از نمایشگاه اقدامات و دستاوردهای هلال احمر دیدن کرد.

همچنین با حضور رییس جمهوری نشان امداد ونجات و صلح و دوستی به برگزیدگان هلال احمر اهدا شد.