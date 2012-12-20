به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مهمترین دیدارهای این مرحله، تیم داماش گیلان در ورزشگاه خانگی برابر تراکتورسازی به پیروزی 5 بر 4 در ضربات پنالتی رسید. راه آهن که این فصل با علی دایی نتایج خوبی در لیگ برتر کسب کرده است، در شرایطی که 2 بر صفر از صنعت نفت پیش بود در نهایت بازی را 3 بر 2 واگذار کرد و حذف شد.

اما تیم های اصفهانی دو پیروزی شیرین کسب کردند تا شب یلدای خوبی داشته باشند. ذوب آهن در یاسوج توانست یک بر صفر شهرداری این شهر را شکست دهد. تیمی که در بازی اول مس کرمان را گلباران کرده بود و فصل گذشته هم به شگفتی ساز بزرگ مشهور شد.

نتایج دیدارهای روز پنجشنبه مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی به شرح زیر است:



* مس رفسنجان صفر - سپاهان اصفهان یک

گل: جواهیر سوکای(109)

* فجرسپاسی یک(4) - سایپای شمال یک(3)

گل ها: مهدی نظری(7) برای فجر - مجتبی نوروزی(52) برای سایپا



* داماش گیلان یک(5) - تراکتورسازی تبریز یک(4)

گل ها: محمدرضا مهدوی(52) برای داماش - سیدمهدی سیدصالحی(26) برای تراکتورسازی

* صنعت نفت آبادان 3 - راه آهن تهران 2

گل ها: بهنام برزای(69 و 84) و روح الله عرب(117) برای نفت - محمدحسن رجب زاده(4) و حسین پاشایی(40) برای راه‌آهن

* شهرداری یاسوج صفر - ذوب آهن اصفهان یک

گل: اسماعیل فرهادی74)

در ادامه این مرحله از رقابت ها روز جمعه اول دیماه تیم فوتبال گهر دورود میزبان استقلال تهران خواهد بود. ضمن اینکه دیدار تیم های فوتبال ابومسلم و صبای قم که به دلیل شرایط نامساعد جوی به تعویق افتاده بود در این روز برگزار خواهد شد.

در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی تیم ها طبق برنامه زیر با یکدیگر رقابت خواهند کرد که البته هنوز قرعه کشی برای تعیین میزبان این رقابت ها انجام نشده است.

* سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان

* داماش گیلان - فجرسپاسی شیراز

* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس یا نفت تهران