25 دستگاه تردد شمار آنلاین در سطح جاده های لرستان نصب شد

نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون 25 دستگاه تردد شمار آنلاین در سطح جاده ای لرستان نصب شده است.
وی با بیان اینکه این دستگاههای تردد شمار آنلاین در سطح جاده های اصلی استان نصب شده است، عنوان کرد: این دستگاهها میزان ترافیک موجود در سطح جاده های استان را به صورت آنلاین مخابره می کند.
مدیرکل حمل و نقل پایانه های استان لرستان بیان داشت: بر اساس اطلاعات ارسال شده توسط این دستگاههای تردد شمار آنلاین در سال گذشته بیش از 26 میلیون و 300 هزار وسیله نقلیه از سطح جاده های اصلی لرستان تردد داشته است.
حیدری تصریح کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون 200 هزار وسیله نقلیه از سطح جاده ای اصلی استان لرستان تردد داشته اند.
وی همچنین میزان تردد وسایل نقلیه در سطح جادهای لرستان در سالجاری را 19 میلیون و 200 هزار وسیله عنوان کرد.
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