به گزارش خبرگزاری مهر‌، عباس جعفری دولت‌آبادی با اعلام این مطلب در گردهمایی مشترک سرپرستان نواحی دادسراها ، معاونین دادستان و دادیاران ناظر بر زندان با رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و روسای زندان‌های استان تهران گفت: دادستان‌ها حسب وظایف قانونی خود در سه بخش تحقیقات‌، دادگاه‌ها و اجرای احکام باید حضور پررنگی داشته باشند و اگر در هر یک از این بخش‌ها کوتاهی صورت بگیرد، روند صحیح قضایی با مشکل روبرو خواهد شد.

وی در ادامه به اهمیت نظارت بر وضعیت زندانیان در زندان‌ها اشاره کرد و افزود :مسؤولیت نظارت بر این بخش، با دو شیوه‌ی آموزش به ضابطان پیگیری وضعیت زندانیان صورت می‌گیرد و از همین رو، در دادسرای تهران اهمیت زیادی به این موضوع داده شده به نحوی که با ایجاد ساختار جدید‌، هم اینک چهار معاونت با حدود بیش از سی دادیار ناظر زندان این مهم را بر عهده دارند.

وی یکی از این بخش‌ها را تاسیس معاونت نظارت بر زندانیان زن و اطفال در دادسرای تهران اعلام کردو گفت: به زودی معاونت جدیدی نیز برای نظارت بر تمامی بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی در تهران بزرگ ایجاد خواهد شد.

دولت آبادی به اهمیت فعالیت دادیاران ناظر بر زندان اشاره کرد و افزود: در صورت وجود یک نظارت قوی‌، موثر و کارآمد شاهد برخی اتفاقات ناگوار نخواهیم بود؛ زیرا مسؤولان نظام با همه‌ توان خود مشغول خدمت هستند، اما بروز یک بی تدبیری می‌تواند تمامی این خدمات را زیر سوال ببرد و عرصه را برای فعالیت‌های ضد نظام مهیا کند که این موضوع جفا به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مسؤولان آن است.

وی به همه‌ دادیاران ناظر زندان تاکید کرد تا ضمن حضور مستمر در زندان‌ها‌، به طور مستقیم با زندانیان گفت و گو کرده و مسایل و مشکلات قضایی آنان را با دقت و حسب قانون کنند.

دادستان تهران در ادامه، استفاده از فن آوری‌های نوین برای نظارت بر زندان‌ها را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به وسعت کلان شهرها‌، بدیهی است هر چه امکانات ارتباطی نظیر استفاده از ویدیو کنفرانس‌ها بیشتر شود‌، ضمن کاستن از مشکلات موجود، می‌توان نظارت بیشتری انجام داد.

جعفری دولت آبادی هم‌چنین بر اهمیت تداوم نشست‌های مشترک بین مسؤولین دادسراها، به ویژه دادیاران ناظر زندان با مسؤولان زندان‌ها تاکید کرده و افزود: وجود چنین نشست‌هایی با رویکرد علمی و عملی می‌تواند در کاهش مشکلات موجود و ایجاد هماهنگی‌های بیشتر موثر باشد.

در این نشست، اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در سخنانی به موضوع زندان و توجه به زندانی در اسلام و روایات دینی اشاره کرد و با ارایه گزارشی از وضعیت فعلی زندان‌ها، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از رویکردهای نوین، جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش یابد.