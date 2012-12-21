به گزارش خبرنگار مهر، بهروز میرزا ظهر امروز در مراسم روز فیزیک که توسطانجمن فیزیک ایران و با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز نجوم ادیب در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت : بشر از گذشته‌های دور به حکم عقل و فطرت و به دلیل بر آوردن نیاز‌های طبیعی خود در پی شناخت بهتر دنیای پیرامون خود بوده است و از جمله علومی که در این راه بسیار مورد استفاده قرار گرفته علم فیزیک است .

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد جدا شدن شاخه‌های مختلف مهندسی از علم فیزیک هستیم، افزود : در گذشته روند علم بر پایه مشاهده و سپس تعمیم دادن آن با استفاده از عقل بشری بوده است اما به مرور زمان انسان به سازگار نبودن برخی از این این نظریات با طبیعت پی برد .

رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد : امروز فیزیکدانان فعالیت‌های خود را به دو صورت آزمایشگاهی و امور منطقی پیش می‌برند اما در مورد اخیر نیز ممکن است نظریات مختلفی به وجود آید که هیچ کدام با نظام طبیعت هم‌خوانی نداشته باشند .