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۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۳

پروفسور میرزا:

علم فیزیک در طول تاریخ نگرش‌های بنیادین بشر را متحول کرده است

علم فیزیک در طول تاریخ نگرش‌های بنیادین بشر را متحول کرده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: علم فیزیک در طول تاریخ نگرش‌های بنیادین بشر را متحول کرده است و از جمله علومی است که مسیر خداشناسی را به خوبی برای ما مشخص می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز میرزا ظهر امروز در مراسم روز فیزیک که توسطانجمن فیزیک ایران و با همکاری دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز نجوم ادیب در کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: بشر از گذشته‌های دور به حکم عقل و فطرت و به دلیل بر آوردن نیاز‌های طبیعی خود در پی شناخت بهتر دنیای پیرامون خود بوده است و از جمله علومی که در این راه بسیار مورد استفاده قرار گرفته علم فیزیک است.

وی با اشاره به اینکه امروز شاهد جدا شدن شاخه‌های مختلف مهندسی از علم فیزیک هستیم، افزود: در گذشته روند علم بر پایه مشاهده و سپس تعمیم دادن آن با استفاده از عقل بشری بوده است اما به مرور زمان انسان به سازگار نبودن برخی از این این نظریات با طبیعت پی برد.

رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: امروز فیزیکدانان فعالیت‌های خود را به دو صورت آزمایشگاهی و امور منطقی پیش می‌برند اما در مورد اخیر نیز ممکن است نظریات مختلفی به وجود آید که هیچ کدام با نظام طبیعت هم‌خوانی نداشته باشند.

وی با اشاره به اینکه علوم پایه می‌توانند نگرش ما را به صورت بنیادین تغییر دهند، تصریح کرد: فیزیک جزء علوم پایه است و از ابتدای آفرینش تاکنون در واقع نگرش انسان‌ها را به نسبت به جهان عوض کرده که نشانه زیبایی‌های خاص این علم است.

کد مطلب 1771488

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