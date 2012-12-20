5 پردیس دانشگاهی در مراکز پیام نور لرستان در دست اجرا است

حسن علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر عملیات اجرایی 5 پردیس دانشگاهی در مراکز دانشگاه پیام نور استان لرستان در دست اجر است.

وی با بیان اینکه این پردیس های دانشگاهی در شهرستانهای خرم آباد، الشتر، کوهدشت، دورود و الیگودرز در دست ساخت است ابراز امیدواری کرد تا مهرماه سال آینده به بهره برداری برسند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان بیان داشت: در این پردیس ها فضاهای آزمایشگاهی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و ... در نظر گرفته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت وام شهریه به دانشجویان مراکز پیام نور لرستان اشاره کرد و گفت: طی سال تحصیلی 90-91 بیش از 470 میلیون تومان وام شهریه به دانشجویان این دانشگاه پرداخت شده است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان میزان وامهای پرداخت شده به دانشجویان این دانشگاه را بین 150 تا 250 هزار تومان عنوان کرد.