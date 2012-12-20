به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم و پایانی نیم فصل نخست رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور پنجشنبه برگزار شد. در چارچوب این هفته از رقابت‎ها و در سالن مخابرات اصفهان شاگردان محسن صادق زاده در مصاف با البدر بندر کنگ به برتری دست یافتند تا جایگاه دومی خود را با 17 امتیاز حفظ کنند.

پتروشیمی بندرامام که پیش از این قهرمانی خود در نیم فصل نخست رقابت‎های لیگ برتر را قطعی کرده بود، در آخرین روز نیم فصل نخست نیز حریف خود را شکست داد تا رکورد بدون باخت بودنش را در پایان این مرحله از مسابقات نیز حفظ کرده باشد. استقلال زرین قشم آخرین حریف شاگردان مهران حاتمی در نیم فصل نخست رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر بود که با 18 اختلاف امتیاز متحمل شکست شد.

همیاری زنجان هم که پیش از دیدارهای این هفته از رقابت‎ها رده چهارم جدول رده بندی را در اختیار داشت در حضور تماشاگرانی که برای رقابت این تیم مقابل شهرداری گرگان به سالن بهشتی زنجان آمده بودند، صاحب پیروزی شد تا همچون تیم‌های مدعی و بالانشین فولاد ماهان و پتروشیمی بندرامام پایان خوشی در نیم فصل نخست رقابت‎ها داشته باشد.

البته هفته پایانی نیم فصل نخست رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور برای هیچ تیمی به اندازه نفت سپاهان خوش یمن بود. این تیم که طی هشت هفته گذشته موفق به کسب پیروزی نشده بود، عصر پنجشنبه مقابل صنایع پتروشیمی بندرامام صاحب برتری شد و نخستین پیروزی این فصل خود را در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی جشن گرفت.

آخرین دیدار هفته پایانی نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور هم میان دو تیم مهرام و دانشگاه آزاد برگزار شد. مهرامی ها که مدافع عنوان قهرمانی پنج دوره این رقابت ها هستند و با پیروزی در دیدار هفته گذشته خود بالاخره به جمع سه تیم برتر رسیدند با کسب برتری در این بازی موفق شدند جایگاه خود در این رده را حفظ کنند.

نتایج پنج دیدار برگزار شده در هفته پایانی نیم فصل نخست رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* مهرام تهران 91 - دانشگاه آزاد 68

* فولا ماهان سپاهان 73 - البدر بندر کنگ 48

* پتروشیمی بندرامام 89 - استقلال زرین قشم 71

* همیاری زنجان 76 - شهرداری گرگان 53

* نفت سپاهان 87 - صنایع پتروشیمی ماهشهر 74

بدین ترتیب و با انجام این پنج دیدار، نیم فصل نخست رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور به پایان رسید. در پایان دیدارهای این هفته جایگاه تیم‎های اول تا هشتم جدول رده بندی تغییر نکرد طوریکه تیم‎های پتروشیمی، فولاد ماهان، مهرام تهران، همیاری زنجان، دانشگاه آزاد، البدر بندرکنگ، استقلال زرین قشم و شهرداری گرگان همچنان در رده‎های اول تا هشتم هستند.

این در حالی است جایگاه تیم‏های نهم و دهم جدول رده بندی تغییر کرده است. بر این اساس نفت سپاهان که تا پیش از دیدارهای این هفته به دلیل بدون برد بودن محکوم به قرار گرفتن در آخرین رده بود با بردی که امشب برابر صنایع پتروشیمی به دست آورد، جایگاه این تیم در رده نهم را از آن خود کرد تا ماهشهری‎ها به رده آخر سقوط کنند.بدین ترتیب دو تیم پتروشیمی بندرامام و صنایع پتروشیمی ماهشهر به ترتیب صدر و قعر جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

جدول کامل رده بندی 10 تیم شرکت کننده در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور در پایان نیم فصل نخست به شرح زیر است:

1- پتروشیمی بندرامام (9 برد، بدون باخت، 18 امتیاز)

2- فولاد ماهان سپاهان (8 برد، یک باخت، 17 امتیاز)

3- مهرام تهران (7 برد، 2 باخت، 16 امتیاز)

4- همیاری زنجان (6 برد، 3 باخت، 15 امتیاز)

5- دانشگاه آزاد (5 برد، 4 باخت، 14 امتیاز)

6- البدر بندر کنگ (3 برد، 6 باخت، 12امتیاز)

7- استقلال زرین قشم (3 برد، 6 باخت، 12 امتیاز)

8- شهرداری گرگان (2 برد، 7 باخت، 11 امتیاز)

9- نفت سپاهان (یک برد، 8 باخت، 10 امتیاز)

10- صنایع پتروشیمی ماهشهر (یک برد، 8 باخت، 10 امتیاز)