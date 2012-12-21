رقابت های تیراندازی مردان خراسان شمالی برگزار می شود

احمد عنابستانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین دوره مسابقات تیراندازی مردان خراسان شمالی جمعه اول دی ماه با شرکت تیراندازانی از شهرستان های مختلف استان در محل سالن تیراندازی مجموعه ورزشی هزار و 200 نفره شهید علییدخت بجنورد برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این مسابقات به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم استان محسوب می شود، اظهار داشت: تیراندازان در این مسابقات در دو ماده تفنگ و تپانچه بادی به مصاف هم می روند.

به گفته عنابستانی تاکنون 30 تیرانداز برای شرکت در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به کسب مقام سومی تیم تیراندازی بانوان خراسان شمالی در هفته ششم لیگ دسته یک تیراندازی کشور، تصریح کرد: هفته ششم رقابت های لیگ دسته یک تیراندازی بانوان در شهرکرد برگزار شد و در این مسابقات تیم بانوان استان با شش تیرانداز در دو بخش تفنگ و تپانچه حضور داشت که در پایان با برد برابر گاز سرخس در جایگاه سوم لیگ قرار گرفت.