اسلام شناسان سازندگان و نگهبانان مرزهای فکری جامعه هستند

محمد علی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به فعالیت های سازمان مدارس معارف اسلامی، خاطر نشان کرد: رشته علوم و معارف اسلامی از سال 1362 با تاسیس اولین مدرسه در تهران شروع به فعالیت کرد و اکنون دبیرستان هایی در اغلب استان ها سطح کشور، مشغول آموزش و تربیت دانش آموزان مستعد و خلاق در این رشته هستند.

علوم و معارف اسلامی، راهی هموار برای ورود به حوزه های علمیه

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی با تاکید بر اینکه این رشته مسیر مناسبی برای نوجوانانی است که موفقیت های خود را در تحصیل علوم دینی، بعنوان یک دانشمند اسلام پژوه جستجو می کنند، تصریح کرد: رشته علوم و معارف اسلامی، راهی هموار برای ورود به حوزه های علمیه و پیمودن راه نورانی امام صادق (ع) است حتی تحصیل در دانشگاه نیز مسیر پیش روی فارغ التحصیلان این رشته است.

فتحی، با یادآوری این نکته که بسیاری از دروس این رشته با رشته ادبیات و علوم انسانی مشترک است، بنابر این داوطلب ورود به دانشگاه می تواند کلیه رشته های تحصیلی زیر مجموعه گروه ادبیات و علوم انسانی را انتخاب کند، عنوان کرد: در این رشته تحصیلی برخی از درس ها، تخصصی بوده و تنها در رشته علوم و معارف اسلامی خوانده می شوند ولی بقیه درس ها با رشته ادبیات وعلوم انسانی مشترک هستند.

آینده موفق و درخشان یک جامعه وابسته به دانشمندان و متخصصان



وی تصریح کرد: از جمله درس های تخصصی رشته علوم و معارف اسلامی می توان به ادبیات عرب، فقه و اصول فقه، تفسیر و مفردات قرآن، اخلاق، احکام، منطق و تاریخ اسلام اشاره کرد.

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی آینده موفق و درخشان یک جامعه را وابسته به دانشمندان و متخصصان آن دانست و ادامه داد: مهندسان، مسئول ساختن بناهای محکم و زیبا هستند، پزشکان وظیفه دارند سلامت و بهداشت افراد جامعه را حفظ کنند و متخصصان صنایع مختلف، پیشرفت فناوری ها را در یک کشور بر عهده دارند اما با چه دانشی و چگونه میتوان فرهنگ و تفکر یک جامعه را به سطح عالی رساند و از آن پاسداری کرد، دانشمندان اسلام شناس می توانند در هر جامعه ای، سازنده و نگهبان مرزهای فکری اجتماع باشند.

ارائه الگوی انسانی - اسلامی با رشته علوم و معارف اسلامی



فتحی هدف رشته تحصیلی علوم و معارف اسلامی را تربیت افرادی دانست که با تکیه بر آموزه های اسلامی و استفاده از میراث گرانبهای تفکر و فرهنگ تشیع در عرصه نقد علوم انسانی جدید وارد شده و الگویی انسانی – اسلامی را مطابق با اصول قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) معرفی و تبلیغ می کنند.

فتحی تاکید کرد: با توجه به نیازهای روز جامعه اهداف و سیاست های این رشته به گونه ای تنظیم شده که فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره تحصیلات متوسطه و عالی، توانایی تعهد لازم را برای تصدی پست های اجرایی و مسئولیت های فرهنگی داشته باشند.

آینده شغلی فارغ التحصیلان مدارس علوم و معارف اسلامی درخشان است

وی ابراز داشت: نگاهی گذرا به مسئولیت هایی که فارغ التحصیلان این رشته بر عهده گرفته اند، ما را با آینده شغلی رشته علوم و معارف اسلامی بیشتر آشنا می کند.

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی پذیرش مسئولیت های تبلیغی و ارشادی، تدریس در حوزه های علمیه، عضویت در هیئت علمی دانشگاه های کشور و تصدی پست های اجرایی، دولتی و خصوصی در رده های عالی را از جمله مشاغلی معرفی کرد که فارغ التحصیلان علوم و معارف اسلامی موفق به خدمت در آن ها هستند.

امکان تحصیل در فضایی پاک، سالم، با نشاط و صمیمی

فتحی اظهار داشت: بخشی از دانش آموختگان این رشته، جذب نهادهای فرهنگی و آموزش و پرورش، به ویژه مدارس علوم و معارف اسلامی در نقاط گوناگون کشور شده اند و به عنوان مدیر، معاون، دبیر، مشاور و کادر آموزشی و اجرایی، انگیزه بالای تربیتی و علمی، مشغول هدایت نسل های بعدی این گونه رشته های تحصیلی هستند.

وی عنوان کرد: پایه گذاران و کارگزاران رشته علوم و معارف اسلامی برای دسترسی به این اهداف برنامه ها و فعالیت های آموزشی و تربیتی ویژه ای را تدارک دیده اند که با کمک مدیران، معلمان و مربیان و با علاقمندی و تلاش دانش آموزان بلند همت، در فضایی پاک، سالم، با نشاط و صمیمی در حال اجراست.

بهره گیری صحیح از نیروی نوجوان جامعه

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی گفت: بهره گیری از شیوه مباحثه به منظور فراگیری بهتر دروس و کسب مهارت در انتقال مفاهیم و تعامل علمی دانش آموزان با یکدیگر فعالیت های فوق برنامه مانند اردوها، مسابقات علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی به منظور بهره گیری صحیح از نیروی نوجوان جامعه در این مدارس فراهم است.

فتحی افزود: در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دوره متوسطه نظری شامل چهار رشته است، علوم و معارف اسلامی، ادبیات و علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی و فیزیک.

فارغ التحصیلان دیپلم کامل متوسطه دریافت می کنند



وی تصریح کرد: دانش آموزشان رشته علوم و معارف اسلامی در مجموع 120 واحد عمومی و تخصصی را می گذرانند. به فارغ التحصیلان این رشته پس از طی دروره متوسطه دیپلم کامل متوسطه اعطاء می شود.

رئیس سازمان مدارس معارف اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: دانش آموختگان مدارس معارف اسلامی می توانند علاوه بر ادامه تحصیل در حوزه های علمیه، پس از گذراندن دوره پیش دانشگاهی، در کنکور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی شرکت کرده و در گروه آزمایشی علوم انسانی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل بدهند.