به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی عصر پنج شنبه در نشستی با جمعی از موثرین استان سمنان در سالن غدیر استانداری ضمن اشاره به این که مهمترین عامل شکلدهی وحدت بدون شک حرکت حول محور ولایت فقیه و تبعیت از فرامین ولی امر مسلمین جهان است افزود: سالروز شهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه است چرا که این شخصیت عالی قدر برای نزدیک سازی دو منبع ارزشمند حوزه علمیه و دانشگاه تلاش بسیار کرد.
وی خاطر نشان کرد: وحدت و انسجام باید محور اصلی فعالیت در حوزه های علمیه و دانشگاه های سراسر کشور باشد چرا که پیشرفت و رشد جامعه اسلامی و رسیدن به تعالی مد نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در گرو توجه به وحدت است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان فضای یکپارچه امروز دانشگاه ها و حوزه های علمیه را مرهون خون شهیدان بزرگواری چون دکتر مفتح دانست و تصریح کرد: تلاش حوزه های علمیه و دانشگاه ها در اصل در این خلاصه می شود که بتوانند برای سعادت جامعه بشری مفید باشند و باید دانست که دنیا و آخرت انسان به وسیله حوزه و دانشگاه تامین می شود و بسیاری از مسائل با وحدت این دو قابل حل است.
خلخالی در خاتمه عنوان کرد: روز وحدت حوزه و دانشگاه برای دو گروهی که در حقیقت در یک راستا و برای آگاهی رسانی به مردم و ارتقای علمی کشور تلاش می کنند، بسیار ارزشمند و باید به خوبی پاس داشته شود.
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