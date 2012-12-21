به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی عصر پنج شنبه در نشستی با جمعی از موثرین استان سمنان در سالن غدیر استانداری ضمن اشاره به این که مهم‏ترین عامل شکل‏دهی وحدت بدون شک حرکت حول محور ولایت فقیه و تبعیت از فرامین ولی امر مسلمین جهان است افزود: سالروز شهادت دکتر مفتح روز وحدت حوزه و دانشگاه است چرا که این شخصیت عالی قدر برای نزدیک‏ سازی دو منبع ارزشمند حوزه علمیه و دانشگاه تلاش بسیار کرد.

وی خاطر نشان کرد: وحدت و انسجام باید محور اصلی فعالیت در حوزه ‏های علمیه و دانشگاه ‏های سراسر کشور باشد چرا که پیشرفت و رشد جامعه اسلامی و رسیدن به تعالی مد نظر رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در گرو توجه به وحدت است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان فضای یک‏پارچه امروز دانشگاه‏ ها و حوزه ‏های علمیه را مرهون خون شهیدان بزرگواری چون دکتر مفتح دانست و تصریح کرد: تلاش حوزه‏ های علمیه و دانشگاه ‏ها در اصل در این خلاصه می‏ شود که بتوانند برای سعادت جامعه بشری مفید باشند و باید دانست که دنیا و آخرت انسان به وسیله حوزه و دانشگاه تامین می ‏شود و بسیاری از مسائل با وحدت این دو قابل حل است.

خلخالی در خاتمه عنوان کرد: روز وحدت حوزه و دانشگاه برای دو گروهی که در حقیقت در یک راستا و برای آگاهی‏ رسانی به مردم و ارتقای علمی کشور تلاش می ‏کنند، بسیار ارزشمند و باید به خوبی پاس داشته شود.

