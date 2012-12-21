کرسی آزاداندیشی با موضوع "الگوی نسل برتر" در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد حوزه و دانشگاه در کرسی آزاداندیشی با موضوع "الگوی نسل برتر" گفت: انسان کامل انسانی است که در همه ابعاد انسانی به اوج رسیده باشد و علم یکی از معیارهای انسان کامل است.
حجتالاسلام محمدی اظهار داشت: زن و مردی که فضائل انسانی مانند علم و معرفت، پاکی، عفت و تقوا، جهاد در زمینه های مختلف ایمان، را دارد انسانی کامل و الگوی برجسته است.
وی افزود: هدف نهایی و غایی انسان، خدایی شدن و به مقام عبودیت و ربوبیت رسیدن است.
کارشناس مسائل اعتقادی و فرهنگی در رسانه بیان کرد: طبق آیات و روایات، انسان کامل انسانی است که مقام عبودیت را درک کرده باشد و به مقام کمال رسیده است.
استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد : هدف نهایی خلقت انسان، خلیفه الله شدن انسان است تا به لقاء الله برسد.
نمایشگاه "حجاب در دنیای مدرن" در شاهرود برپا شد
نمایشگاه عفاف و حجاب به همت دانشجویان بسیجی دانشکده فنی و حرفهای شاهرود با هدف ترویج حجاب و عفاف برپا شد.
مسئول بسیج دانشکده فنی و حرفهای خواهران در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه بیانگر حجاب در دنیای مدرن امروز است که در اداره ارشاد اسلامی شاهرود دایر شد.
سمانه عقیلی ادامه داد: این نمایشگاه شامل دستاوردهای دانشجویان این دانشکده در رشته طراحی دوخت و مدیریت است.
وی خاطرنشان کرد: ما در این نمایشگاه به دنبال معرفی نقش هنر در ترویج حجاب و عفاف و ترویج هنرهای سنتی و مدرن که با اسلام نیز هماهنگ باشد، هستیم.
مسئول بسیج دانشکده فنی و حرفهای خواهران افزود: از اهداف فرعی برپایی این نمایشگاه می توان به معرفی رشته طراحی دوخت اشاره کرد.
عقیلی ادامه داد: ما با به نمایش گذاشتن آثار دانشجویان به دنبال تقویت حس اعتماد به نفس آنان و همچنین ایجاد انگیزه برای ارائه کارهای بهتر هستیم.
جانشین فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر تودیع و معارفه شد
معاون هماهنگ کننده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در مراسم معارفه جانشین فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر که با حضور کلیه معاونتهای سپاه ناحیه مهدیشهر در سالن جلسات برگزار شد، گفت: بسیج باید آگاه به مشکلات روز بوده و کار آمد باشد تا بتواند تمام دردهای جامعه را بشناسد و چارهجویی کند.
محمدحسن سلامی تصریح کرد: یکی از ثمرات بسیج، تشکیل قویترین پشتوانه مردمی از نظام و حکومت در جهان است.
وی افزود: بر همین اساس باید بسیج و عوامل آن را تقویت کرد تا بتوانند ماموریتهای خود را به خوبی انجام دهند و کار آمد باشد.
معاون هماهنگ کننده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان اظهار داشت: آحاد مردم دلهایشان نسبت به انقلاب و نظام اسلامی پیوند خورده است.
سلامی با بیان اینکه بسیج تراز جمهوری اسلامی است، گفت : باید با رسالت و ماموریت بسیج آشنا شویم تا بتوانیم تاثیرگذاری مطلوب داشته باشیم.
در این مراسم سرهنگ منصور شوقانی به عنوان جانشین فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر معرفی شد.
نشست بسیجیان حوزه محمد رسول الله گرمسار برگزار شد
فرمانده حوزه محمد رسول ا.. (ص) گرمسار در نشست بسیجیان حوزه محمد رسول الله که در سالن جلسات حوزه برگزار شد، گفت: امروز ایران یک کشور ابرقدرت است و کشور ما بخاطر داشتن بسیج مقتدر به یک کشور ابرقدرت تبدیل شده است.
ایرج گلینی به چالشهای سیاسی که کشورهای ابرقدرت جهان برای منطقه خاورمیانه به وجود آوردهاند پرداخت.
وی اظهار داشت: حق وتو که به پنج کشور ابرقدرت جهان اختصاص دارد از مهمترین معایب ساختاری سازمان ملل است.
گلینی افزود: توجه به مسأله خاورمیانه بسیار حائز اهمیت است و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری باید از واژه غرب آسیا به جای خاورمیانه استفاده کرد.
فرمانده حوزه محمد رسول ا.. (ص) گرمسار به جنگ عراق و افغانستان اشاره و تأکید کرد: این جنگها مؤید خوبی برای نشان دادن اهمیت استراتژیک و ژئوپولوتیک منطقه غرب آسیا است.
مسابقات کشتی بسیج دانشجوئی استان سمنان برگزار شد
مسابقات کشتی بسیج دانشجوئی دانشگاههای استان سمنان یادواره سردار شهید غلامحسین بسطامی و شهدای دانشجوی استان برگزار شد.
سرپرست ناحیه بسیج دانشجویی استان سمنان با اعلام این خبر گفت: این رقابتها با حضور 80 کشتیگیر دانشجو از شهرستانهای دامغان، گرمسار و سمنان برگزار شد.
داریوش جلالی افزود: این مسابقات به مدت دو روز و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان برگزار شد.
وی افزود: در پایان این پیکارها محمدجواد اسماعیلی، حسین مرادیان، غفار ضیاییپور، حسن قاسمآبادی، مجید چناری، محمدحسن کیانیوند و سیدوهاب موسوی در وزنهای مختلف حائز رتبههای برتر شدند.
جلالی تصریح کرد: این کشتیگیران از دانشگاههای علمی کابردی سمنان، آزاد سمنان، پیراپزشکی آرادان، علوم پایه دامغان و آزاد سمنان بوده و در سکوی نخست این دوره از مسابقات ایستادند.
سرپرست ناحیه بسیج دانشجویی استان سمنان اضافه کرد: کشتیگیران برتر این دوره از مسابقات به رقابتهای کشوری کشتی بسیج دانشجویی که بهمن ماه در کرج برگزار میشود اعزام خواهند شد.
گردهمایی پاسداران سپاه استان سمنان برگزار شد
جانشین سپاه استان سمنان به مناسبت هفته پژوهش در گردهمایی پاسداران سپاه استان در حسینیه ثارالله گفت: تولید علم در جامعه اسلامی نبایدبه عنوان هدف تلقی شود بلکه باید از آن به عنوان ایستگاهی جهت دستیابی به اهداف متعالی استفاده شود.
اسحاق هراسانیان اظهار داشت: حوزه و دانشگاه با این ترکیب شکل یافته، مجموعهای است که پرتوهای علم را شناسایی میکند و آن را به منصه ظهور رسانده است.
وی گفت: اگر بخواهیم جامعهای زنده و پویا داشته باشیم باید این دو رکن با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته باشند.
جانشین سپاه استان سمنان افزود: این دو نهاد علمی، بیش از هر چیز باید به شناخت واقعبینانه مسائل خود و طرف مقابل بپردازند و از طرح مسائل تفرقهآمیز خودداری کنند.
هراسانیان به کلیدی بودن نقش پژوهش در رفع نیازهای امروز جامعه اشاره کرد و خواستار عملیاتی شدن امر پژوهش در راستای اهداف سازمانی شد.
وی بیان کرد: جوانان انقلابی توانستهاند با ورود به عرصه علوم هستهای، پزشکی، و موشکی در این علوم سرآمد همگان شوند و راهی را که غربیها طی سالیان دراز به آن رسیدهاند در مدت زمان کوتاهی با استمداد از آموزههای اسلامی به آن برسند.
گردانهای عاشورای بسیج شاهرود فراخوان شدند
فراخوان گردانهای عاشورای پایگاه های تابع حوزه علی ابن ابیطالب(ع)شاهرود برگزار شد.
مسئول روابط عمومی حوزه بسیج مساجد و محلات علی(ع) با بیان این مطلب اظهار داشت: فراخوان گردانهای پایگاه محور سیدالشهدا،حضرت ابوالفضل(ع) و امام حسن عسکری(ع) به مدت 48 ساعت در محل پایگاههای مقاومت برگزار شد.
محمدقاسم مویدی با بیان اینکه در این فراخوانها بیش از 240 نفر از بسیجیان عضو گردانهای عاشورا حضور داشتند، افزود: بسیجیان در کلاسهای اسلحه شناسی، رزم شبانه، تاکتیک و کلاسهای بصیرتی شرکت نمودند و به رزم شبانه و جهت یابی در شب پرداختند.
وی گفت: این فراخوانها با هدف حفظ انسجام بسیجیان و ایجاد آمادگی در نیروها برگزار شد و شرکتکنندگان با جدیدترین آموزشهای رزم آشنا شدند.
لازم به ذکر است با توجه به پایگاه محور شدن گردانهای عاشورا فراخوان گردانهای پایگاهها هر سال دو بار توسط پایگاهها با همکاری حوزه مقاومت برگزار میشود.
دانش آموزان بسیجی شاهرود قرآن کریم را ختم کردند
بسیجی واحد پیشگام الزهرا(س) حوزه مقاومت کوثر شاهرود قرآن را در 15 دقیقه ختم کردند.
مسئول روابط عمومی حوزه کوثر شاهرود با بیان این مطلب گفت: با هدف تکریم و ارج نهادن به قرآن و ترویج فرهنگ قرآنخوانی بیش از 120 نفر از دانشآموزان بسیجی واحد پیشگام الزهرا(س) در مدت 15 دقیقه قرآن را ختم و ثواب آن را نثار شهدای کربلا و به ویژه حضرت رقیه(س) کردند.
سمیه خداوردی با بیان اینکه در این مراسم حجتالاسلام جهانشیر قاری بینالمللی قرآن کریم نیز به ارائه برنامه پرداخت و افزود: در ادامه این ختم قرآن محفل انس با قرآن با حضور این قاری بینالمللی برگزار شد و دانش آموزان از این برنامه استفاده لازم را بردند.
گردهمایی بسیجیان روستای بکران برگزار شد
کارشناس مسایل مذهبی میامی در گردهمایی بسیجیان روستای بکران گفت: شایعات و اخباری که از وقوع قیامت و پایان دنیا در 21 دسامبر و روز اول دی خبر میدهند کذب محض هستند.
انسیه سادات موسوی اظهار داشت: ما به وقوع قیامت اعتقاد داریم؛ اما گاهی اوقات با شایعاتی که مشخص بودن زمان وقوع آن را ارائه میدهد غافلگیر میشویم.
وی خاطرنشان کرد: براساس آیات قرآن کریم، علم به زمان وقوع قیامت تنها در اختیار خداوند است و هرکس که ادعایی در این خصوص طرح کند، قطعا کذاب و دروغگوست، ضمن اینکه علم هم این موضوع را رد می کند.
موسوی تصریح کرد: همواره باید به این موضوع توجه داشت که در روز قیامت به اعمال ما رسیدگی میشود و باید از گناه پرهیز کنیم.
کارشناس مسایل مذهبی میامی یادآور شد: جمعه هر هفته اعمال ما به امام زمان(عج) ارائه میشود؛ بنابراین باید مراقب اعمال خود باشیم تا در محضر ایشان شرمسار نباشیم.
نشست بصیرتی حلقههای صالحین پایگاه نجمه روستای بکران در حسینیه روستا با محوریت تفسیر سوره زلزال برگزار شد.
نظر شما