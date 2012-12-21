افشین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نتایج تیم ملی ایران در رقابت‌های دوومیدانی غرب آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: نتایج کسب شده در مسابقات دوومیدانی غرب آسیا عالی بود. به دست آوردن 42 مدال رنگارنگ در این رقابت‌ها نشان از درخشش کاروان جوان کشورمان دارد. در کل غرب آسیا محل خوبی برای ارزیابی دونده‌های باتجربه و میدان دادن به جوانان ایران خصوصا دختران بود.

وی در مورد انتقاد برخی از کارشناسان دوومیدانی مبنی بر پایین بودن سطح رقابت‌های دوومیدانی غرب آسیا، افزود: کارشناسان و منتقدین در این مورد هم درست و هم نادرست می‌گویند. این مسابقات غرب آسیا بود و وقتی در خصوص کیفیت رقابتی صحبت می‌شود، باید آن را با دوره گذشته مقایسه کرد. این سومین دوره مسابقات دوومیدانی غرب آسیا بود. ادوار گذشته در عربستان و سوریه برگزار شده بود که با بررسی مسابقات دوره‌های قبل، پیشرفت سطح کیفی این دوره را خواهد دید.

رئیس فدراسیون دوومیدانی با بیان اینکه سطح این دوره دوومیدانی غرب آسیا نسبت به گذشته بالاتر بود، ادامه داد: این افراد مسابقات دوومیدانی غرب آسیا را با رقابت‌های قهرمانی آسیا مقایسه می‌کنند که چنین امری کاملا اشتباه است. سطح فنی تعدادی از رشته‌های رقابت‌های دوومیدانی غرب آسیا از مسابقات قهرمانی آسیا هم بالاتر بود. در پرش ارتفاع دارنده، مدال برنز المپیک و در ماده پرتاب چکش، نفر اول آسیا در رقابتها حضور داشتند.

"دختران ایران با محدویت‌هایی که دارند در این مجموعه تازه پا گرفته‌اند." داوری با بیان این جمله تاکید کرد: دختران کشورهای عربی همگی ملیت خود را تغییر داده‌اند. در موارد پرشی به جز ورزشکاران کشورمان همگی ملیتی خارج از کشوری که با آن در مسابقات شرکت می‌کردند، داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در این مسابقات تعدادی از دونده‌های با استعداد را شناسایی کردیم و با پشتیبانی و حمایت از این ورزشکاران در میادین بزرگتر از آنها استفاده خواهیم کرد. تعدادی از دوند‌ها که در این مسابقات حضور داشتند، تا به حال در هیچ رقابت برون مرزی‌ شرکت نکرده بودند. همین امر باعث ایجاد انگیزه بالایی در آنها خواهد شد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی گفت: تعدادی از ورزشکاران باتجربه را به رقابت‌های غرب آسیا اعزام کردیم تا شرایطشان مشخص شود. بخشی از جوانان را هم برای ارزیابی با خودمان به این مسابقات اعزام کردیم. قطعا از بین بانوانی که در غرب آسیا مدال کسب کردند، چند ورزشکار خوب پیدا کرده که بتوانم آنها به بازی‌های آسیایی کره‌جنوبی ببرم و در آنجا شاهد درخشش این نفرات باشیم.