به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری اشبکه دوم سیما ز جزئیات مصوبه جدید دولت درباره نیروهای شرکتی و راه اندازی سامانه های کارمند ایران و ایران مردم در قالب طرح مهرآفرین خبر داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: در جذب، ارتقا و انتصابات کارکنان باید عدالت رعایت شده و حداقل های معیشت نیز تامین شود، ضمن اینکه پرداختی های اضافه تر براساس توانمندی افراد شکل می گیرد.

شناسایی مشکلات نیروهای شرکتی

عزیزی با تاکید بر لزوم حرکت هماهنگ همه دستگاه ها و توجه به دولت الکترونیک، افزود: در جلسات متعددی که با استانداران و نمایندگان دستگاه ها داشتیم، تمام مشکلات مربوط به نیروهای شرکتی شناخته شد و برای حل آنها نیز راهکار ارائه کردیم.

وی یکی از مهم ترین ضروریات در این بخش را اصلاح ساختار برشمرد و خاطر نشان کرد: پیش بینی پنجره واحد کسب و کار و حضور نمایندگان دستگاه های مختلف در آن، از جمله مواردی است که در قالب اصلاح ساختار بوروکراسی اداری دنبال می شود.

معاون رئیس جمهور، تاکید کرد: در بحث نیروی انسانی، استخدام، آزمون و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باید قراردادها به کار معین تغییر یابند و برای اینکه این جا به جایی ها رسمی شود، کدهای اختصاصی شناسه در مصوبه پیش بینی شده است.

واگذاری کدشناسه اختصاصی

به گفته عزیزی، در قالب تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کار معین هیچگونه سقف زمانی و سابقه کاری وجود ندارد و مصوبه مشمول همه نیروهای شرکتی می شود.

وی ادامه داد: وقتی فردی در دستگاهی کار می کند، این موضوع به آن معنا است که آن دستگاه به کار وی نیاز دارد و وقتی کار افراد مورد نیاز است، باید قرارداد کار معین امضا شود و دیگر در این وضعیت شرکتی بودن افراد معنا نخواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور اظهار داشت: نیروهای شرکتی فقط در کارهای حجمی باید باشند و کسی هم نمی خواهد آنها را استخدام کند، ولی کسانی که به صورت شرکتی در بخشهای اداری دستگاه ها مشغول به کار هستند؛باید تبدیل وضعیت شوند.

عزیزی با اشاره به اینکه برای فعالیت نیروی شرکتی در بخش اداری وجاهت قانونی وجود ندارد، گفت: جذب کارکنان در دستگاه ها بدون محدودیت تعداد و زمان ورود خواهد بود؛ بنابراین جذب کارکنان در دستگاه های اجرایی طبق مقرراتی برای پست های بلاتصدی صورت می گیرد.

فعالیت شرکتی در کادر اداری وجاهت قانونی ندارد

وی از شناسایی پست های خالی در استان ها و در سطح ملی خبر داد و خاطر نشان کرد: در استان ها مجوز جذب نیروهایی که از طریق آزمون حد نصاب لازم را کسب کرده اند؛ به استانداران داده شده است.

معاون رئیس جمهور همچنین از تصویب جذب 12 هزار نیروی جدید در بخش مالیات و 6700 نفر در بخش مهندسی کشاورزی خبر داد و گفت: در بخش درمان و بیمارستان ها نیز در پست های خالی، سهمیه هایی درنظر گرفته شد.

عزیزی با اشاره به راه اندازی سامانه های کارمند ایران و ایران مردم در قالب بسته جدید حمایتی مهر آفرین دولت، افزود: از این پس برای قراردادی شدن افراد دیگر نیاز به پیگیری های طولانی و مراجعه به مرکز نیست و افراد می توانند از استان های خود ثبت نام برای دریافت کد شناسه را انجام بدهند.

وی جلوگیری از کاغذ بازی زائد را یکی از مهم ترین اهداف راه اندازی سامانه های جدید برشمرد و اظهار داشت: عملیات پایلوت سامانه کارمند ایران در استان قزوین آغاز شد.

راه اندازی سامانه کارمند ایران و ایران مردم

معاون رئیس جمهور، همچنین از درنظر گرفتن 3 درصد سهمیه استخدامی برای معلولان و تبدیل وضعیت نیروهای منتقل شده از تهران به شهرستان ها خبر داد و افزود: در سامانه کارمند ایران برای این افراد نیز پیش بینی هایی صورت گرفته است.

به گفته عزیزی، همه نیروهای شرکتی کادر اداری دستگاه ها باید تبدیل وضعیت به کار معین شوند و از سامانه کارمند ایران کد شناسه دریافت کنند. فعالیت نیروی شرکتی در کادر اداری، ممنوع است.

وی از انجام گزینش و آزمون برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی سخن گفت و افزود: در معاونت توسعه ستادی برای اجرا و کنترل مصوبه جدید دولت ایجاد شده است.