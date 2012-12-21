صعود پرسپولیس جویبار به مرحله نیمه نهایی لیگ کشتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پرسپولیس جویبار در این مسابقه در 55 کیلوگرم با عارف محمدزاده برابر امیر خلیلی، در60 کیلوگرم سید احمد محمدی در مقابل محمد الهی قادی صاحب برتری شدند.



تنها کشتی گیر پیروز تیم صدرای زیرآب در این مسابقه سبحان محمدزاده بود که در دو وقت سعید احمدی کشتی گیر تیم پرسپولیس جویبار را مغلوب هنرنمایی خود کرد.



در وزن 74 کیلوگرم، مصطفی حسین‌ خانی از تیم پرسپولیس برابر سعید داداش پوراز تیم صدرا با نتیجه دو بر یک پیروز شد.

در وزن 84 کیلوگرم این مسابقه، علیرضا گودرزی حریف مدعی خود از تیم صدرای زیرآب سعید ریاحی را خاک کرد و در وزن 96 کیلوگرم، عباس طحان در سه وقت مسابقه سینا غنی‌ زاده ملی پوش مازندرانی تیم صدرای زیرآب را شکست داد.



در حساس ترین مصاف دو تیم که بین کمیل قاسمی از تیم پرسپولیس جویبار و جابر صادق زاده از تیم صدرای زیرآب در وزن 120 کیلوگرم برگزار شد، دارنده نشان برنز المپیک از تیم پرسپولیس جویبار حریف جویای نام خود را مغلوب کرد تا تیم پرسپولیس هواداران پرشور جویباری خود را خوشحال به خانه ها روانه کند.

تیم پرسپولیس جویبار در هفته دوم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه های کشور جام ولایت و از گروه یک این مسابقات شامگاه پنجشنبه در سالن مهدی حاجی زاده شهر جویبار با نتیجه شش بر یک تیم صدرای زیرآب را شکست داد و صعود خود را به عنوان تیم نخست این گروه به مرحله نیمه نهایی این مسابقات قطعی کرد.