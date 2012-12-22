  1. حوزه و دانشگاه
۲ دی ۱۳۹۱، ۸:۵۴

آخرین تصمیمات کنکور 92/

حذف کنکور در 5هزار رشته محل پیام‌نور/ پذیرش بدون آزمون در فنی‌مهندسی

حذف کنکور در 5هزار رشته محل پیام‌نور/ پذیرش بدون آزمون در فنی‌مهندسی

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور با اعلام خبر حذف کنکور از 5 هزار رشته محل این دانشگاه اسامی برخی مجموعه های فاکتور گرفته شده از آزمون سراسری سال 92 را ذکر کرد.

علیرضا دل افکار در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده دانشگاه پیام نور از سال آینده در حدود 5 هزار رشته محل دانشجوی بدون آزمون و با سوابق تحصیلی پذیرش می کند.

وی اعلام کرد که پذیرش دانشجو در برخی رشته های گروه های فنی مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، هنر و معماری همچنین کشاورزی و در سایر شاخه های دیگر، بدون آزمون صورت خواهد گرفت.

دل افکار خاطرنشان کرد که از نیمه دوم دی ماه ثبت نام بدون آزمون از سوی سازمان سنجش آغاز می شود.

به گفته معاون آموزشی دانشگاه پیام نور، در کنکور سراسری سال آینده، 4 هزار رشته محل پیام نور همانند گذشته دانشجوی با آزمون می پذیرد.

دل افکار یادآوری کرد که دانشگاه پیام نور هم اکنون در مجموع 9 هزار رشته محل دارد.

کد مطلب 1771541

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