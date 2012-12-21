رزمایش دو روزه خواهران بسیجی در آمل آغاز به کار کرد

سرهنگ محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این رزمایش همزمان با دیگر شهرهای مازندران، با رمز یا محمد رسول الله با حضور دسته های واکنش سریع بسیج شهرستان آمل عصر پنجشنبه در محوطه سپاه آمل آغاز شد.



وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب تاکنون همواره مورد تهدید دشمنان داخلی و خارجی بوده و ضروری است همه آحاد مردم به خصوص نیروهای بسیجی خواهران وبرداران همواره آماده مقابله با هرگونه ناآرامی ها باشند.



جانشین فرمانده سپاه ناحیه آمل یادآورشد: امسال برای نخستین بار گردان الزهرا خواهران، در این رزمایش آمادگی دفاعی برگزار کرده است.

وی بیان داشت: در این رزمایش که دو روز ادامه خواهد داشت، خواهران بسیجی آمل در قالب گردان‌های واکنش سریع با حوادث های احتمالی واغتشاش های خیابانی نیروهای دشمن آشنا خواهند شد.



کرمی افزود: در قالب برنامه های تمرینی و اغتشاشات و آتش سوزی در دو بانک دولتی شهرستان، نیروهای واکنش سریع خواهران بسیجی عضو گردان الزهرا وارد صحنه شدند و کنترل این اماکن را به دست گرفتند.



جانشین فرمانده سپاه ناحیه آمل، برپایی این رزمایش در راستای آمادگی نیروهای بسیجی شهرستان برای مقابله با دشمنان با عنوان دفاع از کوی و برزن برگزار شد.