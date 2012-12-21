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۱ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

علیزاده اعلام کرد:

مازندران رتبه نخست برپایی نمایشگاههای صنایع دستی کشور را کسب کرد

مازندران رتبه نخست برپایی نمایشگاههای صنایع دستی کشور را کسب کرد

نوشهر - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: این استان امسال رتبه نخست برپایی نمایشگاههای صنایع دستی کشور را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله علیزاده شامگاه پنجشنبه در نخستین همایش صنایع دستی مازندران افزود: در سال 91 دو نمایشگاه سراسری و ملی در مازندران برگزار شده و قرار است تا پایان سالجاری یک نمایشگاه سراسری داشته باشیم.

وی افزود: 11 پرونده ساخت بازارچه صنایع دستی تشکیل شده که از این تعداد شش پرونده موفق به دریافت موافقت اصولی، سه پرونده منجر به تصویب نقشه و مابقی با اختصاص تسهیلات در دست اقدام است.

علیزاده، حضور میلیونی مسافران در مازندران را ناشی از موهبت های خدادادی در استان دانست و گفت: با مدیریت و برنامه ریزی مناسب می توان در جهت رونق صنایع دستی مازندران گام مهمی را برداشت.

وی ادامه داد: امسال تعهد آموزش معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران آموزش چهار هزار و 500 نفر در 23 رشته از جمله جاجیم، گلیم، سفال، مصنوعات چرمی، لاک تراشی، رودوزی های سنتی، چاپ باتیک، معرق، منبت، نساجی سنتی، چادرشب بافی و نمدمالی است.

محمدعلی قمی، فرماندار شهرستان نوشهر با یادآوری صنایع دستی برجسته و متنوع این منطقه به ویژه بخش کجور که برخی از آنها به فراموشی سپرده شده است خواستار توجه بیشتر برای احیا آن شد و ایجاد یک نمایشگاه دائمی صنایع دستی در نوشهر را با توجه به گردشگر پذیر بودن شهرستان ضروری دانست.

وی با اشاره به اهمیت صنایع دستی در معرفی و گسترش فرهنگ کشور در بین مردم جهان افزود: با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده، علاوه بر ترویج فرهنگ اسلامی می توان اشتغالزایی در زمینه صنایع دیگر داشت.

کد مطلب 1771545

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