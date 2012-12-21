به گزارش خبرنگار مهر، مهران خمیسی زاده در اولین همایش ملی بندر خشک که پنجشنبه در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم برگزار شد گفت: با پیشرفتهای گوناگونی که صورت گرفته دیگر حمل و نقل سنتی جوابگو نیست و رویکرد جهانی به سمت حمل و نقل ترکیبی است.
وی افزود: بنادر خشک مراکز لجستیکی که میتوانند زنجیره حمل و نقل ترکیبی را تکمیل کنند و قانونگذاران نیز اهمیت این امر را درک کردهاند به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی در قالب برنامه پنجم توسعه به موجب ماده 163 موظف به ایجاد پارکهای لجستیکی در مناطق مختلف کشور شده اند.
40 میلیون تن ترانزیت کالا تا پایان سال 94
خمیسی زاده اظهار داشت: بر اساس برنامه پنجم در سال 94 باید به 40 میلیون تن ترانزیت کالا برسیم که در پایان سال گذشته 10.5 میلیون تن ترانزیت کالا داشتهایم.
وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای مهم اسکاپ (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و پاسیفیک) محسوب می شود گفت: بر اساس توافقنامه اسکاپ باید در کشورهای عضو این کمیسیون 141 هزار کیلومتر بزرگراه ایجاد شود که 12 هزار کیلومتر آن در ایران و همچنین 80 هزار کیلومتر راه آهن باید احداث شود که 9 هزار کیلومتر آن در ایران قرار دارد و سهم بالای ایران از توافقنامههای اسکاپ نشان از اهمیت و نقش استراتژیک جمهوری اسلامی در مناسبات جهانی است.
رئیس گروه مجامع بینالمللی و امور موافقتنامه امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی در تعریف بندر خشک گفت: بندر خشک مرکزی لجستیک است که متصل به راههای گوناگون حمل و نقل باشد که در آنها ذخیرهسازی کالا، تشریفات گمرکی، بازرسی کالا و دپو کالا با رویکرد تجارت بینالمللی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه چهار نقطه اصلی در ایران به عنوان بنادر خشک در نظر گرفته شده است اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به سبب واقع شدن در مسیر اصلی بنادر دریایی شمال و جنوب ایران در اولویت توسعه بنادر خشک کشور قرار دارد.
خمیسی زاده افزود: علاوه بر مناطق خشک تعیین شده بر اساس مطالعاتی که صورت میگیرد قرار است نقاط دیگری هم برای این منظور مشخص شوند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس گروه مجامع بینالمللی و امور موافقتنامه امور بینالملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تعیین چهار نقطه اصلی در ایران به عنوان بنادر خشک گفت: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در اولویت توسعه بنادر خشک کشور قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهران خمیسی زاده در اولین همایش ملی بندر خشک که پنجشنبه در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم برگزار شد گفت: با پیشرفتهای گوناگونی که صورت گرفته دیگر حمل و نقل سنتی جوابگو نیست و رویکرد جهانی به سمت حمل و نقل ترکیبی است.
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